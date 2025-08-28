La confesión de Julen Katzy que nadie esperaba escuchar en 'Valle Salvaje'

Leonardo, personaje de Julen Katzy, termina confesándole a su madre su mayor secreto. Este viernes 29 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', José Luis prohibió a Alejo y Mercedes acudir al funeral de Julio, que se celebró en la Casa Grande. Además, el duque culpó de todo a quienes no eran responsables. Nadie entendió lo que había pasado y Úrsula guardó secreto sobre su plan, que había acabado intencionadamente con la vida de Julio.

Por otra parte, doña Amanda anunció que abandonaría 'Valle Salvaje'. En cuanto a Francisco, el joven intentó ganar puntos con Pepa a costa del trabajo de Martín. Pero este juego de intereses amenazó con romper la amistad entre los dos muchachos.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', el duque recibe una gran acusación contra su nombre. Y es que José Luis tiene demasiados frentes abiertos y las razones podrían estar ligadas a más de una venganza pendiente.

Amanda comparte un momento especial con Leonardo y, aunque la actitud de Bárbara, estar cambiando, su madre aún tiene dudas sobre si es la mujer adecuada para él. Teme que el carácter de Bárbara pueda traerle más dolor que felicidad. No obstante, Leonardo, personaje de Julen Katzy, termina confesándole a su madre que golpeó violentamente a don Hernando.