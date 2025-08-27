La contundent decisió de José Manuel Seda després de la mort de 'Valle Salvaje'
José Luis, personatge de José Manuel Seda, prohibeix a l’Alejo i la Mercedes assistir al funeral d’en Julio. Aquest dijous 28 d’agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per la Rocío Suárez de Puga, en José Manuel Seda, en Marco Pernas o la Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', el dolor es va apoderar de tothom després de la inesperada mort d’en Julio. La Casa Gran es va vestir de dol per acomiadar un dels seus membres, deixant un buit impossible d’omplir. El desconcert va ser total, ja que ningú va entendre què havia passat i tota la família es va submergir en el desconsol.
Una Ana confosa es debatia entre guardar silenci o revelar el que sabia de tot el que havia passat després d’haver ajudat a comprar el verí a l’Úrsula. D’altra banda, la Bàrbara va tenir un acostament amb la seva amiga Irene, a més d’en Leonardo. Potser les paraules d’en Pedrito van fer efecte en ella i van ser l’inici d’una nova etapa per a la jove.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder entre joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?
Al nou capítol de 'Valle Salvaje', José Luis, personatge de José Manuel Seda, prohibeix a l’Alejo i la Mercedes assistir al funeral d’en Julio, que se celebra a la Casa Gran. A més, el duc culpa de tot a qui no és culpable. Ningú entén què ha passat i l’Úrsula guarda el secret sobre el seu pla, que ha acabat intencionadament amb la vida d’en Julio.
D’altra banda, la doña Amanda anuncia que abandonarà 'Valle Salvaje'. Pel que fa a en Francisco, el jove intenta guanyar punts amb la Pepa a costa de la feina d’en Martín. Però aquest joc d’interessos amenaça de trencar l’amistat entre els dos nois.
