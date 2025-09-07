La confessió més important d'Isabel Serrano que dona un gir de 180° a 'La Promesa'
Leocadia, personatge d'Isabel Serrano a 'La Promesa', totalment desesperada, accepta el xantatge de Lorenzo
Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, totalment desesperada, accepta el xantatge de Lorenzo. Aquest dilluns 8 de setembre a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Federico va tornar i una xerrada amb Vera va servir per capgirar tot el que la donzella pensava sobre la seva família. Catalina va compartir el que va sentir de Martina i Jacobo amb Adriano, però ell no es va posicionar a favor seu, precisament. Els cercadors van trobar una peça d'Ángela, cosa que podria suposar una prova que la senyoreta era viva.
Viva va romandre la il·lusió de Manuel després de vendre la seva part de l'empresa, però Toño va continuar sense entendre per què ho havia fet. Manuel va intervenir a favor de Pía i Ricardo respecte a l'ultimàtum de Cristóbal i el majordom ja sabia que no podia acomiadar cap dels dos. Tanmateix, això no va impedir que prengués una decisió gairebé igual de terrible per a ells.
Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d'un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dilluns de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa',Manuel sorprèn Leocadia amb la seva dràstica decisió: renuncia al seu càrrec per fundar la seva pròpia empresa. Curro prossegueix la frustrant recerca d'Ángela sense èxit, mentre la seva desconfiança cap al capità creix. Vera i Lope es reconcilien, tot i que les seves il·lusions familiars els divideixen i preocupen Lope i els seus companys. Pía i Ricardo accepten resignadament la terrible decisió de Cristóbal respecte al seu futur al palau i Santos en fa sang.
Candela revela a Toño secrets del passat que podrien sanar la seva relació amb Simona. Catalina, recolzada pels seus treballadors, humilia el baró de Valladares d'una manera que el noble mai oblidarà. Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, totalment desesperada, accepta el xantatge de Lorenzo. Després de la greu acusació del capità, la senyora de Figueroa recorda tot el que va passar la nit en què Jana va morir.
