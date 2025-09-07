La confesión más importante de Isabel Serrano que da un giro de 180º a 'La Promesa'

Leocadia, personaje de Isabel Serrano, totalmente desesperada, acepta el chantaje de Lorenzo. Este lunes 8 de septiembre a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Federico volvió y una charla con Vera sirvió para poner patas arriba todo lo que la doncella pensaba sobre su familia. Catalina compartió lo que escuchó de Martina y Jacobo con Adriano, pero él no se posicionó a su favor, precisamente. Los buscadores encontraron una prenda de Ángela, lo que podría suponer una prueba de que la señorita estaba viva.

Viva permaneció la ilusión de Manuel tras vender su parte de la empresa, pero Toño siguió sin entender por qué lo había hecho. Manuel intervino a favor de Pía y Ricardo respecto al ultimátum de Cristóbal y el mayordomo ya sabía que no podía despedir a ninguno. Sin embargo, eso no impidió que tomara una decisión casi igual de terrible para ellos.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa',Manuel sorprende a Leocadia con su drástica decisión: renuncia a su cargo para fundar su propia empresa. Curro prosigue la frustrante búsqueda de Ángela sin éxito, mientras su desconfianza hacia el capitán crece. Vera y Lope se reconcilian, aunque sus ilusiones familiares los dividen y preocupan a Lope y sus compañeros. Pía y Ricardo aceptan resignadamente la terrible decisión de Cristóbal respecto a su futuro en palacio y Santos hace sangre de ello.

Candela revela a Toño secretos del pasado que podrían sanar su relación con Simona. Catalina, respaldada por sus trabajadores, humilla al barón de Valladares de una forma que el noble jamás olvidará. Leocadia, personaje de Isabel Serrano, totalmente desesperada, acepta el chantaje de Lorenzo. Tras la grave acusación del capitán, la señora de Figueroa recuerda todo lo ocurrido la noche en la que Jana murió.