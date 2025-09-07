Surt a la llum el nou projecte de Leticia Iglesias després de deixar Informatius Telecinco
Després de la seva inesperada sortida d'Informatius Telecinco, Leticia Iglesias té un nou projecte professional
La carrera de Leticia Iglesias ha fet un gir inesperat. Després d'onze anys presentant Informatius Telecinco, la periodista va decidir tancar la seva etapa a Mediaset amb una emotiva acomiadada que va sorprendre els espectadors.
"Els últims anys, l'últim mes, les últimes 24 hores... M'heu fet sentir molt afortunada. Acaba una etapa molt feliç a Mediaset. Gràcies per acollir-me. Companys d'Informatius Telecinco i Noticias Cuatro. Us segueixo i us admiro", va escriure a les xarxes socials, deixant clar l'afecte cap a l'equip amb qui va treballar durant més d'una dècada.
Lluny de fitxar per una altra cadena, Leticia Iglesias ha optat per tornar al terreny de la comunicació corporativa. Línia Directa Asseguradora ha anunciat la seva incorporació com a directora de Comunicació Externa i Sostenibilitat, un càrrec estratègic en plena fase de transformació de la companyia.
En declaracions recollides per El Mundo, la periodista va reconèixer que la decisió no va ser senzilla. "Al final, igual que els mitjans de comunicació els fan les persones i els equips, a les empreses també. Aquests últims 9 anys he continuat vinculada a projectes de comunicació i és una part apassionant", ha dit.
A més, va confessar que la proximitat amb l'equip de Línia Directa va ser determinant: "A aquest equip el coneixia i fa coses superinteressants en temes de seguretat viària, d'estudis i quan va sorgir aquesta possibilitat és el que més em venia de gust, que coneixia els equips i que és una empresa més gran del que pensem".
La comunicadora assegura que afronta el repte amb tranquil·litat i gratitud, "en pau" i "sense deutes" respecte a l'etapa televisiva que deixa enrere. "Mediaset el considero casa meva i sé que comptaven amb mi per a la temporada. No és passar-me a l'altre costat perquè la informació i la comunicació són vasos comunicants que no es deixen mai. Ho faig amb afecte, humilitat i nostàlgia", va afirmar.
No es tracta d'un terreny desconegut per a Leticia Iglesias. Abans de consolidar-se a televisió, va treballar en mitjans com Ràdio Gallega, TVE-Galícia, Expansión TV i CNN+. A més, ja havia exercit un càrrec de responsabilitat similar entre 2014 i 2017, quan va ser directora de Comunicació de Coca-Cola Espanya. El 2011 es va incorporar a Mediaset com a presentadora del matinal, i després de la seva etapa a la multinacional, va tornar al grup de Fuencarral fins ara.
Més notícies: