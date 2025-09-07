Anita Williams trenca el seu silenci a 'Fiesta' i diu el menys pensat sobre Montoya
Anita Williams reacciona des de 'Fiesta' a l'entrevista de Montoya a 'De Viernes'
El testimoni de Montoya a 'De Divendres', on va reconèixer que s'havia arribat a plantejar el suïcidi després del seu retorn de 'Supervivientes', ha provocat una reacció immediata a televisió. La seva exparella, Anita Williams, va ser convidada a 'Festa' i va acabar protagonitzant un dels moments més emotius de la tarda.
Només asseure's al plató, Anita Williams va deixar clar que desconeixia el contingut de l'entrevista: "No he vist res, no tinc temps i tampoc em fa bé veure-ho". Minuts després, va veure un extracte amb la confessió més dura de Montoya, i la reacció de la col·laboradora va ser immediata: "Tot m'agafa de nou. Jo venia aquí a parlar de 'Supervivientes' i estic en xoc".
"Em fa moltíssima pena que hagi d'estar així i que hagi estat a la vora del suïcidi o hagi pensat en suïcidar-se. Crec que és una persona que val molt, que és vàlida per a tot, però només cal que ho tingui al cap i no s'aturi per res, ni ningú. S'ha d'estimar i estimar molt més la vida", expressava a 'Festa'.
En la seva intervenció, Anita Williams també va obrir una finestra al seu propi dolor: "Jo tampoc ho he passat gaire bé aquest estiu. Intento treure la meva millor cara, però tot és massa. No estic acostumada a això i soc una persona amb molts escuts i que no mostro el meu veritable dolor perquè penso que no és necessari".
"Em remou, és una situació difícil, li ha quedat molt gran, no ho ha sabut gestionar per no tenir recursos psicològics per fer-ho", afegia. Davant la pregunta de si sospitava que Montoya hagués arribat a tal límit, ella responia: "Conec Montoya i sé que quan està malament ho passa molt malament perquè no ho sap gestionar".
Preguntada per què li diria a Montoya si el tingués davant, Anita Williams es va mostrar conciliadora: "Li desitjo el millor del món. Que es recuperi aviat, que es centri en ell i el que el faci feliç i tant de bo aconsegueixi la felicitat plena algun dia. M'he adonat aquests mesos que es pot tenir diners, que es pot tenir família, que es pot tenir feina i tenir-ho tot, però no tot això és suficient per ser feliç de vegades".
"A mi m'han ensenyat que un cicle no es pot tancar per bé o per mal sense parlar les coses i a mi em falta una conversa pendent amb ell", confessava. A més, recordava que havien pactat no donar certs detalls a televisió: "Jo soc conscient que jo no havia d'haver dit el que vaig dir al plató perquè vam quedar que no diríem res, però quan la gent explota, explota", afegia.
Tot i la tensió del moment, Anita Williams va voler acomiadar-se amb un missatge esperançador sobre el seu propi present. "Estic en el moment de renéixer com l'au fènix. He tocat fons, fons, fons i ara cap amunt sempre", concloïa a 'Festa'.
