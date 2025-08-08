La confessió de Rafa Castaño que assenyala la seva família a 'Agafa't a la butaca'
Rafa Castaño ha revelat a 'Agafa't al sofà' l'opinió de la seva família sobre el seu concurs
Rafa Castaño continua ferm a 'Agafa't a la butaca', encara que la seva permanència al concurs no sempre ha estat un camí de roses. Fa uns dies, la seva continuïtat va estar en risc després de caure al duel final davant de Jordi. La situació va donar un gir inesperat quan va decidir oferir-li 25.000 euros del seu pot, assegurant així el seu lloc al concurs que presenta Eugeni Alemany.
Des de llavors, Rafa Castaño ha continuat sumant victòries: acumula 18 de consecutives i un premi que ja supera els 63.000 euros. Abans d'iniciar l'entrega d'aquest dimecres, i sense saber encara a quin aspirant s'enfrontaria, el concursant va compartir una anècdota sobre com viuen al seu entorn la seva participació televisiva.
El detonant va ser una pregunta d'Eugeni Alemany en directe, interessat a saber què li comenten els seus afins. "Doncs principalment em diuen que no sé triar els temes", responia el concursant amb naturalitat. El presentador va voler aprofundir: "Aquesta és la crítica que et fan?".
"Sí, solen sortir els quatre temes i els meus amics em diuen per què agafo aquell si òbviament és el més difícil. Si òbviament fos el més difícil no l'agafo, tan obvi no és", va argumentar Rafa Castaño, deixant clar que no sempre hi ha una lògica evident en les seves eleccions.
Amb el pas dels programes, Rafa Castaño assegura que ha anat polint la seva estratègia. "És veritat que vas aprenent una mica i la gent que ho veu es va adonant que de vegades els temes que semblen més senzills pels teus gustos poden ser més rebuscats", explicava.
Eugeni Alemany no va dubtar a subratllar la imprevisibilitat de les preguntes a 'Agafa't a la butaca': "Mai saps per on et sortiran els nostres guionistes". Entre rialles, Rafa Castaño va confessar: "No, no, la veritat és que jo ho passo malament", just abans d'asseure's a la seva butaca i descobrir els sis candidats disposats a arrabassar-li el títol.
En audiències, aquest dijous, 'Agafa't a la butaca' va baixar a un 8,4% i 572.000 espectadors a Telecinco. Va estar molt lluny de 'Pasapalabra', que va liderar amb un gran 22,8% juntament amb 1.545.000 des d'Antena 3.
