Audiències: 'La Encrucijada' baixa davant el cinema de TVE i 'Volando voy' s'acomiada fluix
'Viatge al centre de la tele' puja en audiències contra les reposicions d''El Hormiguero'
La pel·lícula de La 1, "Alimañas", lidera en audiències amb un bon 10,1% i 742.000 espectadors. 'La Encrucijada' baixa la nit de dijous a un 9,2% i 661.000 juntament amb un 9,5% i 455.000 en els seus dos capítols a Antena 3. Per la seva banda, 'Volando voy, volando vengo' s'acomiada fluix, tot i que puja un punt de quota fins a un 8,6% i 514.000.
Tot i el seu bon debut a Cuatro, 'Mis Raíces' continua sense funcionar en audiències fins a un 4,5% i 315.000 espectadors. A laSexta, 'Tracker' es manté en els seus resultats habituals amb un 3,3% i 256.000 fidels.
'El Hormiguero' es manté correcte tot i les reposicions amb un 10,1% i 854.000 des d'Antena 3. 'Viaje al centro de la tele' marca a La 1 un 8,8%, pujant a un 10,1% juntament amb 873.000 en la seva segona entrega. 'First Dates' frega el lideratge en audiències a Telecinco amb un estupend 10% i 849.000, mentre 'Viajeros Cuatro' aconsegueix un 5,7% i 482.000.
'Mañaneros 360' lidera des de La 1
'Malas Lenguas' es manté a la sobretaula de La 1 amb un 9% i 723.000, mentre a La 2 signa un estupend 4,2% i 276.000. 'Y ahora Sonsoles' marca un correcte 10,4% i 711.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' baixa amb Cristina Lasvignes a un 9,5% i 616.000 seguidors, mentre 'Tardear' continua amb un 9% i 690.000 espectadors.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 14,5% i 1.188.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera amb un fantàstic 11,9% i 802.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté amb un 10,1% i 724.000 fidels des de La 1.
'Agárrate al sillón' baixa a un 8,4% i 572.000 espectadors a Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiències amb un gran 22,8% juntament amb 1.545.000 seguidors a Antena 3. Per la seva banda, 'La Pirámide' cau a un 4,9% i 310.000, mentre 'Aquí la Tierra' es conforma amb un 7,5% i 504.000.
'La Hora de La 1' lidera amb un estupend 17,5% i 303.000, seguida de 'Mañaneros 360' amb un estupend 14% i 402.000. 'La Mirada Crítica' (11,1% i 207.000) es manté en audiències des de Telecinco, davant el lideratge de 'Vamos a ver' (11% i 287.000): puja a un estupend 14,4% en target comercial. Pel que fa a 'Espejo Público', es queda en un 11,7% i 277.000, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,6% i 1.511.000 a Antena 3.
Antena 3 aconsegueix el lideratge del dijous en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dijous 7 d'agost amb un 13,3% de share. La 1 amb un 10,2% és segona per sobre de Telecinco, que marca un 8,8%. laSexta amb un 5,3% supera Cuatro, que tanca un cop més la llista amb un 4,5%.
Aquest dijous, més de 22,5 milions d'espectadors únics van veure la televisió, la qual cosa suposa més del 48% del total de la població a Espanya. La mitjana de consum va ser de 130 minuts per espectador.
Més notícies: