La confesión de Rafa Castaño que señala a su familia en 'Agárrate al sillón'

Rafa Castaño continúa firme en 'Agárrate al sillón', aunque su permanencia en el concurso no siempre ha sido un camino de rosas. Hace unos días, su continuidad estuvo en riesgo después de caer en el duelo final frente a Jordi. La situación dio un giro inesperado cuando decidió ofrecerle 25.000 euros de su bote, asegurando así su puesto en el concurso que presenta Eugeni Alemany.

Desde entonces, Rafa Castaño ha seguido sumando victorias: acumula 18 consecutivas y un premio que ya supera los 63.000 euros. Antes de iniciar la entrega de este miércoles, y sin saber todavía a qué aspirante se enfrentaría, el concursante compartió una anécdota sobre cómo viven en su entorno su participación televisiva.

El detonante fue una pregunta de Eugeni Alemany en directo, interesado en saber qué le comentan sus allegados. "Pues principalmente me dicen que no sé elegir los temas", respondía el concursante con naturalidad. El presentador quiso profundizar: "¿Esa es la crítica que te hacen?".

| Mediaset

"Sí, suelen salir los cuatro temas y mis amigos me dicen que por qué cojo ese si obviamente es el más difícil. Si obviamente fuera el más difícil no lo cojo, tan obvio no es", argumentó Rafa Castaño, dejando claro que no siempre hay una lógica evidente en sus elecciones.

Con el paso de los programas, Rafa Castaño asegura que ha ido puliendo su estrategia. "Es verdad que vas aprendiendo un poco y la gente que lo ve se va dando cuenta de que a veces los temas que parecen más sencillos por tus gustos pueden ser más rebuscados", explicaba.

Eugeni Alemany no dudó en subrayar la imprevisibilidad de las preguntas en 'Agárrate al sillón': "Nunca sabes por dónde te van a salir nuestros guionistas". Entre risas, Rafa Castaño confesó: "No, no, la verdad es que yo lo paso mal", justo antes de sentarse en su sillón y descubrir a los seis candidatos dispuestos a arrebatarle el título.

En audiencias, este jueves, 'Agárrate al sillón' bajó a un 8,4% y 572.000 espectadores en Telecinco. Estuvo muy lejos de 'Pasapalabra', que lideró con un gran 22,8% junto a 1.545.000 desde Antena 3.