Cop dur per a Belén Esteban per l’últim canvi en el seu contracte amb La Osa Produccions
La Osa Produccions hauria decidit baixar el sou a Belén Esteban en el seu nou contracte
Durant més de tres lustres, Belén Esteban ha estat un dels pilars més sòlids de La Osa Producciones Audiovisuales. El seu fitxatge per 'Sálvame' el maig de 2009 va suposar l'inici d'un contracte d'exclusivitat que s'ha mantingut inalterable fins avui. De fet, el tancament definitiu del format el 2023 no va alterar aquesta relació i Belén Esteban va continuar cobrant el mateix sou, cosa que ella mateixa va confirmar a 'Ni que fórem'.
Aquell projecte va néixer a YouTube, va passar després a emetre's a TenTV i va acabar convertint-se en La família de la tele. Malgrat els canvis d'operadors i la manca de un espai estable en una gran cadena com era Telecinco, la productora va decidir mantenir-li les condicions econòmiques. Aquesta situació privilegiada, però, sembla haver arribat a un punt d'inflexió.
La retirada de 'La família de la tele' i el retorn de la col·laboradora al popular "piset" aquest setembre han derivat en una negociació delicada. Segons ha avançat Informalia, La Osa Producciones Audiovisuales pretén ajustar a la baixa el sou de Belén Esteban. I és que la factoria considera que el seu retorn a la primera línia televisiva és cada cop més lluny.
La nova proposta econòmica, segons s'apunta, rebaixaria de manera considerable el que percep actualment. Belén Esteban no estaria conforme amb aquesta reducció, tot i que el to de les converses és cordial i tot apunta que acabarà signant el nou contracte. En qualsevol cas, les opcions de trobar una oferta alternativa en una altra cadena o productora són pràcticament nul·les en aquest moment. El repte per a Belén Esteban serà adaptar-se a una etapa en què el seu nivell d'ingressos no serà el mateix, després d'anys en què ha gaudit d'una estabilitat.
Amb tot, continuarà formant part de l'aposta més immediata de La Osa Producciones: 'No somos nadie' a Ten. El programa, que s'estrenarà l'1 de setembre, recuperarà diversos col·laboradors de 'Sálvame' com Kiko Matamoros. No obstant això, també hi haurà baixes importants, com la de Lydia Lozano o Chelo García-Cortes.
