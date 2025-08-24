Golpe para Belén Esteban por el último cambio en su contrato con La Osa Producciones

Durante más de tres lustros, Belén Esteban ha sido uno de los pilares más sólidos de La Osa Producciones Audiovisuales. Su fichaje por 'Sálvame' en mayo de 2009 supuso el inicio de un contrato de exclusividad que se ha mantenido inalterable hasta hoy. De hecho, el cierre definitivo del formato en 2023 no alteró esa relación y Belén Esteban continuó cobrando el mismo sueldo, algo que ella misma confirmó en 'Ni que fuéramos'.

Aquel proyecto nació en YouTube, pasó después a emitirse en TenTV y acabó convirtiéndose en La familia de la tele. Pese a los cambios de operadores y a la falta de un espacio estable en una gran cadena como era Telecinco, la productora decidió mantenerle las condiciones económicas. Esa situación privilegiada, sin embargo, parece haber llegado a un punto de inflexión.

La retirada de 'La familia de la tele' y el regreso de la colaboradora al popular "pisito" este septiembre han derivado en una negociación delicada. Según ha adelantado Informalia, La Osa Producciones Audiovisuales pretende ajustar a la baja el sueldo de Belén Esteban. Y es que la factoría considera que su regreso a la primera línea televisiva está cada vez más lejano.

La nueva propuesta económica, según se apunta, rebajaría de manera considerable lo que percibe actualmente. Belén Esteban no estaría conforme con esa reducción, pese a que el tono de las conversaciones es cordial y todo apunta a que acabará firmando el nuevo contrato. En cualquier caso, las opciones de encontrar una oferta alternativa en otra cadena o productora son prácticamente nulas en este momento. El desafío para Belén Esteban será adaptarse a una etapa en la que su nivel de ingresos no será el mismo, después de años en los que ha disfrutado de una estabilidad.

Con todo, seguirá formando parte de la apuesta más inmediata de La Osa Producciones: 'No somos nadie' en Ten. El programa, que se estrenará el 1 de septiembre, recuperará a varios colaboradores de 'Sálvame' como Kiko Matamoros. No obstante, también habrá bajas importantes, como la de Lydia Lozano o Chelo García-Cortes.