Telecinco relega 'Desapareguts' a la matinada després de les seves males audiències els dilluns
'Desapareguts' salta a la matinada amb els seus últims capítols després de les seves males audiències a Telecinco
La paciència de Telecinco amb 'Desapareguts' s'ha esgotat. Després de diversos intents per mantenir a flotació la tercera temporada de la sèrie, la cadena ha decidit treure-la de l'aparador que ofereix el prime time. La cadena ha programat el seu setè episodi a la 01:45h de la matinada,una franja que evidencia la manca de confiança en el seu rendiment.
'Desapareguts', la sèrie protagonitzada per Michelle Calvó i Juan Echanove, arrossegava unes dades preocupants des del seu retorn a la televisió en obert. Els sis primers capítols van reunir una mitjana de 407.000 espectadors i un 6,1% de share. Tanmateix, la situació va empitjorar en la darrera entrega emesa, que amb prou feines va arribar a un 5,5%. Aquesta dada queda molt per sota de la mitjana mensual de Telecinco, fixada en el 8,1%.
D'aquesta manera, per al dilluns 25 d'agost, la cadena ha reorganitzat completament la seva nit.El prime time estarà ocupat per 'First Dates' a les 22:00h,seguit de la pel·lícula estatunidenca "Bad boys for life" a les 23:15h. L'espai de 'Desapareguts' passa així a la matinada, acompanyat posteriorment per 'Gran Madrid Show'.
Així queda el prime time de Telecinco aquest dilluns:
- 22:00h - 'First Dates'
- 23:15h - 'Cine 5 estrellas: Bad boys for life'
- 01:45h - 'Desapareguts'
- 03:10h - 'Gran Madrid Show'
A la ficció només li resten dos episodis per emetre, el setè i el vuitè. Aquests serviran de tancament definitiu per a una tercera temporada que ja havia arribat a Prime Video fa tres anys.
Així és la pel·lícula "Bad boys for life"
Han passat els anys per als policies rebels Marcus Burnett i Mike Lowrey, així que han canviat força. Marcus intenta passar més temps amb la seva família i pensa que arriba el moment de retirar-se. Mike, mentrestant, ha baixat una mica el ritme, però no ho vol acceptar.
Tanmateix, una amenaça posa en perill la vida de Mike i acaba involucrant Marcus, una altra vegada. Després de tot, Mike també és família i no el deixarà sol en la missió.
Més notícies: