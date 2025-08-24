Kiko Jiménez esclata contra 'Fiesta' i assenyala les mentides: 'Comença ja a fer-me por'
Kiko Jiménez nega haver parlat per a 'Fiesta' tot i la informació en directe
La relació entre Kiko Jiménez i Sofía Suescun es va convertir en notícia fa dues setmanes. Una revista va apuntar que la parella travessava una greu crisi després de descobrir-se suposades trobades de la influencer amb Juan Faro. Des de llavors, els rumors no han cessat i el silenci d'ambdós protagonistes havia alimentat encara més l'expectació.
Aquest mutisme semblava trencar-se a 'Fiesta', on van presentar el que, segons van anunciar, eren les primeres paraules de Kiko Jiménez després de la suposada deslleialtat. Àlex Blanquer va introduir el moment amb solemnitat: "Ha arribat el moment, quan són les 18:53 minuts escoltarem el que realment ha dit Kiko. Fins ara ha guardat silenci d'aquesta suposada deslleialtat de Sofía, però ho tenim aquí en exclusiva a 'Fiesta', ha trencat el seu silenci després de molts dies de rumors i moltes notícies"
A continuació, César Muñoz va llegir en directe les frases que, suposadament, pertanyien al col·laborador: "Juan Faro ets un oportunista" i "Estic ferit i em sento humiliat"
De fet, segons relatava Marisa Martín Blázquez també al plató de 'Fiesta', el que més li hauria fet mal no seria l'engany en si, sinó l'exposició mediàtica. "El que m'expliquen és que al Kiko el que li ha sentat malament no és la infidelitat, és el fet que s'hagi fet públic", ha explicat la col·laboradora.
Juan Faro, lluny de guardar silenci, tornava a intervenir des del mateix plató de 'Fiesta', que s'ha convertit en el seu aparador mediàtic habitual. D'aquesta manera, responia a les dures paraules de Kiko Jiménez amb un missatge de decepció i defensa pròpia: "Dubto molt que ells parlin malament de mi perquè no tenen per què. Si m'ha anomenat oportunista em decebria com a ésser humà i com a home perquè si se sent ferit i humiliat és cosa seva"
Tanmateix, la polèmica va donar un gir inesperat hores després. Des de les seves xarxes socials, Kiko Jiménez es va desmarcar taxativament del relat difós per 'Fiesta', acusant el programa de manipular els espectadors: "Hola, m'arriba que jo he parlat per a 'Fiesta'. S'ho estan inventant i us estan enganyant. Això comença ja a fer-me por, NO TOT S'HI VAL"
Unes paraules que previsiblement seran tractades durant la tarda de diumenge a 'Fiesta' després de les acusacions de Kiko Jiménez.
