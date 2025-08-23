Cristina Lasvignes no pot evitar un atac de riure pel que ha passat a 'El diari'
Cristina Lasvignes va ser víctima d'un atac de riure per part d'una convidada d''El diario de verano'
L'emissió de 'El diari d'estiu' d'aquest dijous es va convertir en un moment televisiu difícil d'oblidar. Tot va començar com una intervenció familiar per frenar l'afició de l'Aurora, una dona de 91 anys, per col·leccionar sabates. Tanmateix, va acabar derivant en una explosió de riures que va desbordar completament la Cristina Lasvignes.
L'Aurora va acudir a 'El diari d'estiu' acompanyada dels seus familiars, que asseguren estar preocupats pel seu entusiasme desmesurat pel calçat. La Cristina Lasvignes va voler sorprendre-la amb un muntatge fictici en què se la situava com a líder d'un rànquing nacional de col·leccionistes. Estava fins i tot per sobre de figures tan reconegudes com la difunta María Teresa Campos i Georgina Rodríguez.
La peça de 'El diari d'estiu' incloïa un comentari en off que assegurava: "Acumula més de 60 parells i la seva família està una mica preocupada". L'ocurrència no només va arrencar riallades a la convidada, sinó que també va desencadenar un atac de riure imparable en la pròpia conductora.
El caos còmic va augmentar amb una confusió entre un membre de l'equip de 'El diari d'estiu', l'Agustín, i el gendre de la convidada. Va ser en aquell moment quan la Cristina Lasvignes, incapaç de recompondre's, amb prou feines va poder articular paraula. "Perdó!", va arribar a dir entre riallades mentre intentava continuar amb l'entrevista en directe.
Lluny d'incomodar-se per la preocupació familiar, la nonagenària va contestar amb ironia a les paraules de la periodista. La Cristina Lasvignes li va traslladar el problema: "La teva família està preocupada perquè en tens massa i això s'està convertint en un problema". Tanmateix, l'Aurora va respondre proposant la idea de muntar una parada per vendre part de les sabates, provocant una nova onada de riures al plató.
El toc final va arribar amb l'aparició sorpresa de la filla de la convidada. La reacció de l'Aurora va tornar a desfermar la hilaritat generalitzada i va acabar portant la Cristina Lasvignes a un altre atac de riure incontrolable. "María Isabel, per Déu, surt!", va exclamar la presentadora entre riallades, intentant reconduir el moment.
Més notícies: