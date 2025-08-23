Chelo García-Cortés revela el seu futur després de rebutjar tornar a Ten amb María Patiño
Chelo García-Cortés s'ha pronunciat a les xarxes socials sobre el seu futur professional
Chelo García-Cortés es pronuncia sobre el seu futur professional. Després de la cancel·lació de 'La família de la tele' i els dubtes sobre la seva continuïtat a TVE, María Patiño, Belén Esteban i Kiko Matamoros han trobat acomodament en un nou programa a Ten que portarà per títol 'No som ningú'. A ells s'hi sumaran Kiko Hernández i Marta Riesco, en un intent de recuperar la química televisiva que durant anys va mantenir enganxada l'audiència.
Però en aquesta tornada hi ha diverses absències que han sorprès tant companys com espectadors. I és que Chelo García-Cortés ha decidit començar un nou rumb professional, lluny de l'equip de 'Sálvame'. La periodista ha rebutjat l'oferta del programa de Ten, marcant un punt d'inflexió en la seva trajectòria.
Després de saber-se que no continuarà a Ten, Chelo García-Cortés ha escrit a les xarxes socials una reflexió. "Em toca emprendre una nova etapa i amb moltes ganes", escrivia inicialment.
A més, ha confirmat el seu futur professional: "Segueixo a RTVE Catalunya amb 'L'altaveu' i de moment és el que et puc dir". Recordem que Chelo García-Cortés forma part del programa presentat per Danae Boronat, que serà una de les principals apostes de 2Cat, el nou canal en català de RTVE. No obstant això, amb les seves paraules, deixa clar que tindrà nous projectes, cosa que se suma als rumors sobre el seu possible retorn a Telecinco.
Recordem que Chelo García-Cortés es va incorporar a l'equip de 'Sálvame' l'any 2011, just després del final de 'DEC' a Antena 3. Des de llavors ha estat lligada a La Osa Produccions, abans La Fàbrica de la Tele, en multitud de projectes. Entre ells destaquen també 'La Nòria' o 'Abre los ojos... y mira'. Després del final de 'Sálvame' va fer una breu aparició a 'Mañaneros' i va ser col·laboradora de 'Lazos de Sangre' abans del retorn de 'Ni que fuéramos' i posteriorment 'La família de la tele'.
Una altra de les que tampoc seguirà en la nova etapa dels col·laboradors de 'Sálvame' serà Lydia Lozano després de dues dècades a l'equip. "He decidit aturar, sense pressió i sense pressa, canviar d'aires", ha assegurat la col·laboradora. Amb aquestes paraules, la periodista posa fre a una carrera marcada per la intensitat de la televisió diària.
