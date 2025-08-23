Cristina Lasvignes no puede evitar un ataque de risa por lo sucedido en 'El diario'

La emisión de 'El diario de verano' de este jueves se convirtió en un momento televisivo difícil de olvidar. Todo comenzó como una intervención familiar para frenar la afición de Aurora, una mujer de 91 años, por coleccionar zapatos. Sin embargo, terminó derivando en un estallido de risas que desbordó por completo a Cristina Lasvignes.

Aurora acudió a 'El diario de verano' acompañada de sus allegados, quienes aseguran estar preocupados por su entusiasmo desmedido por el calzado. Cristina Lasvignes quiso sorprenderla con un montaje ficticio en el que se le situaba como líder de un ranking nacional de coleccionistas. Estaba incluso por encima de figuras tan reconocidas como la fallecida María Teresa Campos y Georgina Rodríguez.

La pieza de 'El diario de verano' incluía un comentario en off que aseguraba: "Acumula más de 60 pares y su familia está algo preocupada". La ocurrencia no solo arrancó carcajadas a la invitada, sino que también desencadenó un ataque de risa imparable en la propia conductora.

| Mediaset

El caos cómico aumentó con una confusión entre un miembro del equipo de 'El diario de verano', Agustín, y el yerno de la invitada. Fue en ese momento cuando Cristina Lasvignes, incapaz de recomponerse, apenas pudo articular palabra. "¡Perdón!", alcanzó a decir entre carcajadas mientras intentaba continuar con la entrevista en directo.

Lejos de incomodarse por la preocupación familiar, la nonagenaria contestó con ironía a las palabras de la periodista. Cristina Lasvignes le trasladó el problema: "Tu familia está preocupada porque tienes demasiado y esto se está convirtiendo en un problema". Sin embargo, Aurora respondió proponiendo la idea de montar un puesto para vender parte de los zapatos, provocando una nueva oleada de risas en plató.

El broche de oro llegó con la aparición sorpresa de la hija de la invitada. La reacción de Aurora volvió a desatar la hilaridad generalizada y terminó por llevar a Cristina Lasvignes a otro ataque de risa incontrolable. "¡Maria Isabel, por dios, sal!", exclamó la presentadora entre carcajadas, intentando reconducir el momento.