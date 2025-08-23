Un equip de 'Vamos a ver' és escortat per la policia després d'unes amenaces de mort
Un reporter de 'Vamos a ver' pateix en directe després d'haver estat escortat per la policia
La cobertura del tiroteig ocorregut a la província d'Àvila, amb un mort i tres ferits, va posar en escac aquest divendres a l'equip desplaçat per 'Vamos a ver'. El reporter Carlos Garayoa i el seu càmera es van veure obligats a abandonar la zona després de rebre amenaces i ser increpats per desenes de persones. La situació va ser tan tensa que la Unitat d'Intervenció Policial els va haver d'escortar per garantir la seva seguretat.
Des del plató, Patricia Pardo va advertir els espectadors del que havia passat abans de poder connectar amb el seu company. "Els ànims estan molt caldejats allà, de fet, encara no podem connectar amb el nostre reporter, Carlos Garayoa, el motiu és que ha estat amenaçat", va explicar.
Quan finalment va intervenir en directe, Carlos Garayoa va descriure el que havia passat en primera persona: "Estem perfectament. És veritat que hem viscut un moment de tensió, tant el meu company com jo ens hem endut un bon ensurt. Nosaltres hem intentat simplement fer la nostra feina, ens hem acostat a l'hospital on hi havia diversos familiars de les persones ferides pel tiroteig".
"Hem anat cap a la zona on es va produir ahir el tiroteig i quan hem tret la càmera s'han viscut moments de moltíssima tensió. Per la nostra pròpia seguretat ens hem hagut de marxar d'allà", afegia.
Les imatges emeses mostraven un grup de persones increpant l'equip de 'Vamos a ver'. Patricia Pardo va subratllar la gravetat del que havia passat: "La UIP és la que ha hagut d'escortar Carlos Garayoa. Els adverteixo sempre que l'ambient està molt caldejat, que s'estan vivint episodis de molta violència... Pensàvem que la situació estaria més calmada, res més lluny de la realitat, tan bon punt ha arribat Garayoa amb el seu càmera, es disposava a fer un reportatge, col·locar-se per al seu punt de directe i pràcticament van anar a pegar-los".
"Tan aviat com els agents de policia es van adonar de la situació, el van treure d'allà, ara mateix tots dos estan tranquils al cotxe. Ho dic per la família dels dos, no ha passat res, simplement estan agafant aire. Estan buscant la ubicació idònia per d'aquí uns minuts entrar amb nosaltres en directe i explicar-nos com està la situació", explicava.
Les amenaces, però, van ser explícites, com va assenyalar la mateixa Patricia Pardo: "Us diuen que us cremaran, oi? o això m'ha semblat sentir". Carlos Garayoa va confirmar després el que havia passat: "Ens hem endut un gran ensurt".
Més notícies: