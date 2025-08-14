Preocupació per una reportera de 'YAS Verano' pel que ha passat enmig dels incendis
Una reportera de 'YAS Verano' va estar al límit en ple directe durant uns incendis
La dramàtica situació provocada pels incendis forestals a Espanya va tenir aquest dijous un moment especialment tens durant una connexió a 'YAS Verano'. L'equip del programa es trobava a Puercas, un dels municipis zamorans més afectats, quan les flames es van acostar perillosament a la seva posició.
La reportera d'Antena 3, Flavia Bertolini, va iniciar la seva intervenció amb una evident dificultat per contenir l'emoció: ""Perdona que et parli amb aquest nerviosisme"". Minuts abans, tant ella com el càmera havien estat auxiliats per veïns per abandonar la zona. ""Els veïns, a més d'ajudar a sufocar el foc, ens han hagut d'ajudar a nosaltres a sortir perquè estàvem preparats en un punt per fer la connexió. Ha començat a aixecar-se el vent i a aparèixer petits focus de foc nous a prop del prat que estava sense cremar"", va relatar.
Al plató de 'YAS Verano', Pepa Romero va interrompre per demanar calma i prioritzar la integritat dels companys. "Nosaltres informem, però el primer és la seguretat. No ens hem de ficar al foc per informar d'això, et demano que cuideu el càmera i tu"", deia.
Un cop a resguard, la periodista de 'YAS Verano' va cedir el testimoni a habitants d'Abejera, que van aprofitar per denunciar el que consideren abandonament institucional. "Estem perduts de la mà de Déu, on són els mitjans? Ens tenen abandonats, això és una vergonya"", lamentaven en directe: "Molta UME, però aquí no hi ha ningú".
Pepa Romero va intentar matisar, suggerint que l'absència visible de la UME podria respondre a un protocol de protecció per a la població. Tanmateix, la resposta va ser rotunda: "No, perquè aquí no hi ha absolutament ningú i se'ns cremen les nostres cases, els nostres animals, la muntanya..."".
En el debat posterior, un dels col·laboradors va defensar amb fermesa la feina dels equips d'emergència: "Davant meu, no. S'estan jugant la vida en els catorze incendis greus a Espanya"". Els veïns, per la seva banda, van mantenir la seva denúncia: "Nosaltres ens estem jugant la vida tres dies seguits".
