RTVE ja té marca per al seu nou canal en català i manté la seva aposta per 2Cat
RTVE ja té logotip oficial per al seu nou canal en català després de les guerres amb la CCMA
RTVE continua definint el seu nou canal en català, el llançament del qual està previst per a l’11 de setembre vinent, coincidint amb la Diada de Catalunya. L’ens públic està treballant en una nova programació perquè la cadena disposi d’una graella en la llengua oficial entre les 8h i les 19h. No obstant això, RTVE ja ha definit el nou nom per al canal, que també té logotip.
D’aquesta manera, RTVE no renunciarà a la marca 2Cat, ja que recentment ha registrat a l’oficina de patents i marques el logotip oficial amb aquest títol. Un logotip que mantindrà el color taronja habitual de RTVE. Cal destacar que l’ens públic té diverses marques registrades, com La2Cat, que previsiblement serà el nom que s’utilitzarà, però també ha oficialitzat recentment 2Cat TVE i TVE 2Cat.
Recordem que la marca per a aquest nou canal ha estat una de les primeres polèmiques de RTVE després de la seva confirmació. Després que s’anunciés el nom de 2Cat, la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) va decidir registrar-lo a l’oficina de patents i marques. Després d’aquests moviments, José Pablo López, president de RTVE, en la presentació del canal a l’abril, va deixar clar que no entrarien en confrontacions: "La marca mai suposarà un motiu d’enfrontament amb una altra corporació pública". Finalment, RTVE no renunciarà a utilitzar aquest nom per a la nova cadena en català.
Pel que fa a la programació, tot i que RTVE no ha oficialitzat res, a poc a poc s’han conegut alguns detalls. El dia s’obrirà a les 8h amb 'Cafè d’idees' de Gemma Nierga, que s’allargarà previsiblement fins a les 11h per donar pas a 'El segon cafè', presentat per Cristina Villanueva. També hi haurà un nou concurs diari, presentat per Peter Vives i produït per La Manchester, factoria de Ricard Ustrell. A més, es donarà pes als esports amb una tertúlia diària que acompanyarà l’informatiu.
A la tarda es mantindrà 'L’altaveu' de Danae Boronat juntament amb un documental, també en català. Així mateix, 2Cat també apostarà per la cuina amb 'Cuina Brutal', un nou format presentat pel xef Bosquet, segons hem conegut en exclusiva a TVeo.
Per al prime time també hi haurà un programa d’entrevistes amb Jordi Basté i un espai propi per a les 'Mamarazzis', Laura Fa i Lorena Castell. 2Cat també comptarà amb un programa d’entrevistes per mercats protagonitzat per actors o un programa en què els protagonistes seran avis i nets.
