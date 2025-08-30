La visita inesperada que rep Ángela Echaniz dona un gir de 180° a 'La Promesa'
Vera, personatge d'Ángela Echaniz, rep la visita més esperada a 'La Promesa'
La Vera travessava una etapa complicada a 'La Promesa', marcada pels records del seu germà. L'enyorança s'havia fet insuportable i la donzella necessitava tornar-lo a veure. Els seus companys, conscients del dolor que arrossegava, es van unir i, després de molts intents, en Federico ha arribat a 'La Promesa'.
Ja han passat diversos anys des que la Vera, el veritable nom de la qual és Mercedes, es va distanciar de la seva família i va arribar al palau dels Luján. La seva relació amb el pare va acabar de la pitjor manera, amb una denúncia pel mig, cosa que va precipitar la seva fugida.No passava el mateix amb la seva mare ni amb el seu germà Federico, amb qui mantenia un vincle molt més proper.
Temps enrere, en Lope va tenir ocasió de visitar la residència dels Carril juntament amb en Curro, en un pla arriscat per seguir de prop el pare de la Vera. Durant aquella missió, va poder conversar amb en Federico i va descobrir quant trobava a faltar la seva germana Mercedes. La incertesa estava minant el jove, que patia per no saber res d'ella.
Quan en Lope va tornar a 'La Promesa', va relatar tot el que havia passat, i aquelles notícies van reactivar en la Vera emocions que creia oblidades. Va ser llavors quan en Lope la va animar a escriure-li una carta, que va acabar a les mans de la duquessa de Carril, qui en un primer moment va afirmar que en Federico no la volia veure. Tanmateix, la realitat era una altra ben diferent: gràcies a la insistència dels seus amics, el retrobament es va fer realitat.
El moment va ser tan emocionant com esperat i els germans es van abraçar amb força, recuperant en segons els anys de distància. La primera conversa no va trigar a arribar: ""Estàs igual, tret d'aquest uniforme. Que estrany se'm fa veure't vestida de donzella..."", va confessar en Federico, sorprès per la nova vida de la seva germana.
Ella, sense dubtar, li va respondre amb sinceritat: ""No trobo a faltar res material, aquí soc molt feliç. La feina és dura, però puc viure molt tranquil·la i, a més, he trobat l'amor de la meva vida".
La Vera va voler explicar-li els motius que la van portar a començar de zero: ""Quan vaig denunciar el pare, vaig haver de fugir de casa sense rumb. Vaig fer el que havia de fer. Em vaig trobar amb en Lope al camp per casualitat i, en veure'm tan desemparada, em va donar refugi aquí".
Però els dubtes d'en Federico eren inevitables: ""Reculls el que embruten els altres? Els serveixes el menjar?"", va preguntar desconcertat. La donzella de 'La Promesa', ferma en la seva decisió, va ser clara: ""És una mica complicat d'entendre, però al nostre palau jo era tremendament infeliç i aquí tot el contrari".
