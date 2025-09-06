Joaquín Sánchez ('Emparejats'): 'Tenir la meva dona al meu costat em dona molta confiança'
Joaquín Sánchez torna al prime time d'Antena 3 amb 'Emparellats', al costat de Susana Saborido
Després de l'èxit dels seus anteriors projectes, Joaquín Sánchez torna a les pantalles de la mà d''Emparejados'. Juntament amb Susana Saborido, el futbolista torna aquest dissabte 6 de setembre al prime time d'Antena 3. 'Emparejados' és un gran show d'entreteniment que combina entrevistes, proves de concursos, jocs, dating i molt d'humor, però on tot passa en parella.
D'aquesta manera, Joaquín Sánchez s'ha mostrat feliç amb el projecte en el marc del FesTVal de Vitòria: "Volem donar les gràcies a Antena 3 per aquest nou repte que hem gaudit des del primer moment. No sabeu l'esforç, la feina, la il·lusió, la constància i el sacrifici que té tot això. Jo soc un novell i cada dia que passo amb ells i hi ha un nou repte, com 'Emparejados', és meravellós. Ho dic de cor i com ho sento".
"Hem viscut moments espectaculars, amb convidats que no han pogut ser més generosos, han contestat tot el que hem preguntat, s'hi han implicat. Soc el primer que si no gaudeixo ho dic, que no és el meu lloc, i això és la màgia d''Emparejados'. De vegades funcionarà millor o pitjor, però aquesta manera de treballar és el millor que tenim", afegia.
"Espero que us agradi perquè és un format molt divertit, blanc, el dia i l'hora, el dissabte a les 22h, és perfecte. Estic feliç perquè ho veuran famílies amb els seus fills, els nebots i els cosins. Això m'agrada perquè crec que traspassarem la pantalla i tant de bo això sigui per a un llarg recorregut i ho gaudiu", deia Joaquín Sánchez.
A més, també s'ha confessat sobre aquesta nova etapa com a presentador: "Aquests nervis d'aquells primers moments els he portat per dins, perquè com a presentador no és fàcil. Tenim un equip darrere meravellós que em dona molta tranquil·litat. Hi ha un guió i una manera de treballar, però intento portar-m'ho al meu terreny. A més, tenir la meva dona al meu costat em dona molta confiança i tranquil·litat. Igual Almudena Cid i Anna Simón, que són unes grans professionals i em donen molta tranquil·litat".
"Cada programa que hem fet m'he sentit més lliure i còmode. El show comença quan m'oblido que soc presentador.Aquest paper està molt bé, però soc més jo quan m'oblido d'això i jugo amb el públic", concloïa Joaquín Sánchez.
