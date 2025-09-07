El que ha descobert Dani Tatay que cau com una galleda d'aigua freda a 'Sueños de Libertad
L'Andrés, personatge de Dani Tatay a 'Sueños de libertad', comença a veure la manipulació de la María sobre la Júlia
Andrés, personatge de Dani Tatay, comença a veure la manipulació de María sobre Julia. Aquest dilluns 8 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Begoña va descobrir, a través de Julia, els plans de María sobre l'adopció. Joaquín, per la seva banda, va ocultar la veritat a Luis mentre augmentava la tensió amb la Luz. A més, Irene va començar a sospitar que el seu germà no estava bé i la Luz li va dir alguna cosa inquietant. Mentrestant, Gabriel va tancar un acord clau per a l'empresa.
Posteriorment, Clàudia i Gema van deixar enrere les seves diferències després d'una decisió inesperada, mentre Joaquín va prendre partit i va revelar a Gema el que sabia sobre en Pedro. Paral·lelament, la Marta va tornar a escriure al seu diari pensant en la Fina. Més tard, en Pedro es va negar a cedir el control i va humiliar en Joaquín, i el sopar dels De la Reina es va tensar amb l'arribada de Tasio i Gabriel.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dilluns de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', en Joaquín no troba el valor per explicar a en Luis la veritat sobre en Pedro. En Pedro i la Digna xoquen per la confessió a en Joaquín, mentre la Cristina investiga sobre la malaltia d'en Pedro i es desfoga amb la Clàudia i la Irene confirma el pitjor sobre el seu germà i es debat entre el perdó i la distància.
Una inspecció sanitària complica encara més la crisi de l'empresa, per la qual cosa en Pedro i en Damián es veuen obligats a unir forces. En Damián busca suport en la Manuela després del seu enfrontament amb en Tasio i en Gabriel anima la María a insistir en l'adopció abans que sigui tard. Mentrestant, l'Andrés, personatge de Dani Tatay, comença a veure la manipulació de la María sobre la Julia.
Més notícies: