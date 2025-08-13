Audiències: 'Dog House' lidera davant de 'Renéixer' i la caiguda de 'Assassina a sou'
'Agafa't al sofà' continua sense destacar en audiències a la tarda contra 'Pasapalabra'
'Dog House' manté el lideratge en audiències a La 1 amb un 10,4% i 507.000 teleespectadors.La segona opció és la sèrie turca 'Renacer' amb un 10% i 695.000 fidels a Antena 3. La segona setmana de la sèrie 'Asesina a sueldo' cau més de tres punts de quota com a última opció de les generalistes amb un 5,2% i només 294.000 seguidors a Telecinco.
Per la seva banda, 'Código 10' baixa amb reposicions a un bon 5,5% i 288.000 teleespectadors a Cuatro. 'El Taquillazo: Torrente 2' aconsegueix un 5,6% i 368.000. Finalment, 'El conde de Montecristo' puja en el seu comiat a La 2 amb un magnífic 6,5% i 495.000.
'First Dates' baixa en audiències des de Telecinco a un 8,9% i 767.000.Les reposicions de 'El Hormiguero' es conformen amb un 9,5% i 832.000 espectadors des d'Antena 3. També es manté 'Viaje al centro de la tele', que marca un 8,2% en el seu primer programa, pujant a un 9,2% en el segon. Per la seva banda, 'Viajeros Cuatro' es conforma amb un 6,1% i 537.000.
'Pasapalabra' arrasa a la tarda contra 'Agárrate al sillón'
'Malas Lenguas' puja en audiències a la sobretaula de La 1 amb un 9,3% i 788.000 teleespectadors, mentre que marca un 4,5% i 338.000 seguidors a La 2.'Y ahora Sonsoles' baixa en audiències a un 9,8% i 744.000 espectadors: lidera entre les dones amb un 12,6%. 'El Diario de Jorge' cau a un 7,1% i 528.000 espectadors, mentre 'Tardear' es conforma amb un 9% i 736.000 seguidors.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 13% i 1.122.000 teleespectadors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un magnífic 12,8% i 969.000 des de La 1. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté en audiències amb un 9,4% de share i 743.000 espectadors.
'Agárrate al sillón' baixa també a un 7,3% i 568.000 seguidors a Telecinco. Per la seva banda,'Pasapalabra' arrasa en audiències amb un gran 18,5% i 1.433.000 fidels. El partit amistós del Real Madrid es queda en un bon 12,7% i 951.000 fidels.
'La Hora de La 1' segueix líder amb un gran 19,8% i 338.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 14,1% i 439.000. 'La Mirada Crítica' (11,9% i 215.000), tot i que puja a un 16% en target comercial, es manté fluix en audiències,igual que 'Vamos a ver' (10,6% i 299.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' segueix correcte en audiències amb un 11,2% i 279.000, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,8% i 1.546.000 fidels des d'Antena 3.
Antena 3 lidera el dimarts en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimarts 12 d'agost amb un 12,5% de share.La 1 aconsegueix la segona posició amb un magnífic 11,2%, mentre Telecinco es queda en un 7,9% com a tercera. laSexta amb un 5,3% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5%. A més, La 2 marca un 4,1% de quota.
Aquest dimarts, el 48% de la població, el que suposa 22,9 milions de persones, connecta en algun moment amb alguna cadena. La mitjana de consum per espectador ha estat de dues hores.
