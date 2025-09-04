Logo tveo.cat
Primer pla de Natalia Sánchez amb expressió seriosa i al fons un grup de persones al costat del logotip de 'Sueños de Libertad'.
El descobriment de Natalia Sánchez que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad' | Camara Atresmedia, tveo.cat
NOTÍCIES

El descobriment de Natalia Sánchez que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personatge de Natalia Sánchez a 'Sueños de Libertad', descobreix els plans de María sobre l'adopció

per

Xavi Oller

Begoña, personatge de Natalia Sánchez, descobreix els plans de María sobre l'adopció. Aquest divendres 5 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Gabriel i Begoña es van despertar més units que mai, mentre Damián va sorprendre Manuela amb la notícia de Gaspar. Després,  en Pedro va tornar a la fàbrica amb Digna, però en Joaquín va presenciar quelcom inquietant. A més, la crisi de l'empresa va continuar creixent mentre en Tasio va acceptar la invitació dels De la Reina i la Digna va enfrontar la Irene pel seu silenci i en Joaquín va començar a sospitar.

La Manuela, per la seva banda, va intentar evitar que en Gaspar marxés, però la seva petició no va tenir efecte. Posteriorment, la Marta i la Carmen van celebrar l'èxit de la seva proposta, mentre la Gema i en Joaquín van començar a lligar caps sobre en Pedro i la Digna. Finalment, la Digna es va enfonsar amb en Joaquín i li va revelar una veritat impossible d'ignorar.

Don Pedro, amb expressió seriosa, està en primer pla mentre una dona de cabells foscos apareix desenfocada al fons en una habitació amb llum tènue. Captura de 'Sueños de libertad'
El descobriment de Natalia Sánchez que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad' | Atresmedia

Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.

Què passarà al capítol de divendres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad',Begoña, personatge de Natalia Sánchez, descobreix, a través de la Júlia, els plans de la María sobre l'adopció.  En Joaquín, per la seva banda, li amaga la veritat a en Luis mentre augmenta la tensió amb la Luz. A més, la Irene comença a sospitar que el seu germà no està bé i la Luz li diu quelcom inquietant. Mentrestant, en Gabriel tanca un acord clau per a l'empresa.

Posteriorment, la Clàudia i la Gema deixen enrere les seves diferències després d'una decisió inesperada, mentre en Joaquín pren partit i li revela a la Gema el que sap sobre en Pedro.  Paral·lelament, la Marta torna a escriure al seu diari pensant en la Fina. Més tard, en Pedro es nega a cedir el control i humilia en Joaquín i el sopar dels De la Reina es tensarà amb l'arribada d'en Tasio i en Gabriel.

