El descobriment de Natalia Sánchez que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'
Begoña, personatge de Natalia Sánchez a 'Sueños de Libertad', descobreix els plans de María sobre l'adopció
Begoña, personatge de Natalia Sánchez, descobreix els plans de María sobre l'adopció. Aquest divendres 5 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Gabriel i Begoña es van despertar més units que mai, mentre Damián va sorprendre Manuela amb la notícia de Gaspar. Després, en Pedro va tornar a la fàbrica amb Digna, però en Joaquín va presenciar quelcom inquietant. A més, la crisi de l'empresa va continuar creixent mentre en Tasio va acceptar la invitació dels De la Reina i la Digna va enfrontar la Irene pel seu silenci i en Joaquín va començar a sospitar.
La Manuela, per la seva banda, va intentar evitar que en Gaspar marxés, però la seva petició no va tenir efecte. Posteriorment, la Marta i la Carmen van celebrar l'èxit de la seva proposta, mentre la Gema i en Joaquín van començar a lligar caps sobre en Pedro i la Digna. Finalment, la Digna es va enfonsar amb en Joaquín i li va revelar una veritat impossible d'ignorar.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de divendres de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad',Begoña, personatge de Natalia Sánchez, descobreix, a través de la Júlia, els plans de la María sobre l'adopció. En Joaquín, per la seva banda, li amaga la veritat a en Luis mentre augmenta la tensió amb la Luz. A més, la Irene comença a sospitar que el seu germà no està bé i la Luz li diu quelcom inquietant. Mentrestant, en Gabriel tanca un acord clau per a l'empresa.
Posteriorment, la Clàudia i la Gema deixen enrere les seves diferències després d'una decisió inesperada, mentre en Joaquín pren partit i li revela a la Gema el que sap sobre en Pedro. Paral·lelament, la Marta torna a escriure al seu diari pensant en la Fina. Més tard, en Pedro es nega a cedir el control i humilia en Joaquín i el sopar dels De la Reina es tensarà amb l'arribada d'en Tasio i en Gabriel.
