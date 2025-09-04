TVE presenta 'Quant, quant, quant': 'És una proposta original i trencadora'
TVE ha presentat en el marc del FesTVal de Vitòria 'Quant, quant, quant', amb Eva Soriano com a presentadora
Una de les grans apostes de TVE per a la nova temporada és 'Cuánto, cuánto, cuánto' amb Eva Soriano. En el marc del FesTVal de Vitòria, l'ens públic ha presentat aquest format innovador, en què la humorista estarà acompanyada per Aníbal Gómez. 'Cuánto, cuánto, cuánto' reptarà celebritats i el públic a enfrontar-se a sorprenents i divertits reptes de mesura.
"Estem emocionats perquè ho considerem el gran entreteniment televisiu de la temporada. És un homenatge als grans shows del passat, però molt renovats, amb un humor molt imaginatiu, com no pot ser d'una altra manera, amb Encofrados Encofrasa i El Terrat. Estan treballant en un programa en directe, amb humor, però amb molt de rigor", ha començat la presentació Miriam García Corrales.
"Té com a base l'entreteniment, l'humor i la divulgació. Serà molt participatiu gràcies al directe, hi haurà participació des de casa, però també anirem a pobles", afegia la directora d'entreteniment de TVE.
'Cuánto, cuánto, cuánto' és una proposta original i trencadora que combina competició, entrevistes i humor, basada en un concepte disruptiu. Reptaran convidats i espectadors a endevinar diferents magnituds físiques, aplicades a nocions tan diverses com el pes, la longitud, la temperatura, el volum o el nombre de tota mena d'objectes, persones o llocs. Tot això a través de proves dirigides tant al públic com als convidats, en un joc on l'humor s'entrellaça amb la precisió.
Des d'esbrinar quants ous porta una truita per a 200 persones, fins als decilitres que caben a la boca d'un trompetista o la temperatura de la infusió que s'està prenent una senyora del públic, 'Cuánto, cuánto, cuánto' plantejarà en cada lliurament diferents reptes de mesura que es desenvoluparan tant a plató com en connexions exteriors.
"És un programa espectacular, amb uns recursos de programa en directe, que és el que més ens motiva d'aquesta producció. La televisió en directe requereix més responsabilitat, però amb Encofrados Encofrasa viatgem amb gran sintonia. Tenim un plató amb 1.600 metres quadrats, 18 càmeres... Farà que la gent des de casa es piqui volent guanyar i endevinar tot el que quantificarem", ha explicat Lydia Cerrudo, responsable d'El Terrat.
"Es pot jugar des de casa, encara que no sé si aconseguirem que tot Espanya s'obsessioni amb mesurar. Calcularem temps, distàncies, pesos... Tot és mesurable", afegia Ricardo Castela, responsable d'Encofrados Encofrasa.
Recordem que Eva Soriano va iniciar la seva trajectòria televisiva a RTVE com a copresentadora de l'espai de La 2 'Ese programa del que usted me habla'. En etapes més recents ha brillat com a presentadora de la tercera temporada de 'La Noche D' al prime time de La 1. També destaca la seva participació a 'Las que faltaban', 'Late Motiv' i 'Tu cara me suena'; va presentar 'Showriano' a Movistar Plus+ i, des del setembre de 2021, condueix el matinal de ràdio 'Cuerpos especiales' a Europa FM.
"Crec que és un programa que m'escau perfectament, perquè és un concurs, però té molta comèdia. M'agrada que sigui en directe, perquè si recordo alguna cosa amb afecte recordo l'especial en directe de 'La noche D' amb Chanel. Aquesta sensació que en qualsevol moment la puc espifiar, però també passen coses que no tens previstes i que queden meravelloses", ha explicat Eva Soriano.
