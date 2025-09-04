Audiències: 'El Hormiguero' triomfa juntament amb la gran estrena de 'Joc de Pilotes'
'Agafa't al sofà' continua fluix en audiències davant de 'Pasapalabra' a la tarda
Un dia més, 'El Hormiguero' arrasa en audiències amb un estratosfèric 21% i 2.248.000 espectadors. Impulsa 'Juego de Pelotas', que lidera com el millor debut d'un format en els darrers dos anys amb un gran 18,6% i 1.393.000 des d'Antena 3. A Telecinco, 'First Dates' és la segona opció de la seva franja amb un 9,5% i 986.000, mentre la pel·lícula "La ciutat perduda" (8,6% i 477.000) no destaca també com a segona.
'Alguna cosa a declarar?' baixa en audiències a un escàs 7,4% i 244.000 espectadors a La 1. La pel·lícula "Cors d'Acer" es conforma amb un 5,4% i 308.000 televidents a Cuatro. Finalment, la sèrie turca 'Imperi' punxa amb un 2,6% i tan sols 150.000 espectadors a laSexta, després de l'estupend 'El Intermedio' (7,3% i 779.000).
'Maïnaners 360' baixa en audiències a La 1
'Malas Lenguas' es manté en audiències en el segon tram amb un 8,2% i 554.000 i a La 2 signa un 3,3% i 226.000. 'Y ahora Sonsoles' lidera a la tarda amb un bon 11,8% i 842.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' es manté amb Cristina Lasvignes amb un 8,7% i 579.000 seguidors, mentre 'Tardear' segueix fluix amb un 8,6% i 686.000 espectadors. La Vuelta destaca amb un 12% i 1.000.000 a la tarda de La 1.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,9% i 1.194.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera amb un fantàstic 13,3% i 905.000. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera amb un 11,2% i 824.000 fidels des de La 1.
'Agafa't al sofà' baixa en audiències a un 8,1% de quota i 634.000 telespectadors. 'Pasapalabra' segueix líder sense rival aconseguint un estratosfèric 20,8% juntament amb 1.577.000 a Antena 3: acaba per sobre del 28%. Per la seva banda, 'Aquí la Terra' es manté en un 9,4% i 748.000.
'La Hora de La 1' lidera en audiències amb un gran 16,1% i 256.000, davant l'estupend 'Maïnaners 360' baixa a un 10,5% i 301.000. 'La Mirada Crítica' (11,7% i 215.000) baixa en audiències a Telecinco, igual que 'Vamos a ver' (10,7% i 278.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' segueix en un 11,8% i 273.000, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,9% de quota i 1.549.000 a Antena 3.
Antena 3 és líder del dimecres en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimecres 3 de setembre amb un estupend 15,7%. La 1 amb un 10% és segona opció per sobre de Telecinco, que marca un 8,4%. Per la seva banda, laSexta amb un 6,4% supera Cuatro, que tanca la llista amb un 4,8%.
