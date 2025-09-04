El descubrimiento de Natalia Sánchez que da un giro de 180º a 'Sueños de Libertad'

Begoña, personaje de Natalia Sánchez, descubre los planes de María sobre la adopción. Este viernes 5 de septiembre, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Gabriel y Begoña despertaron más unidos que nunca, mientras Damián sorprendió a Manuela con la noticia de Gaspar. Después, don Pedro regresó a la fábrica con Digna, pero Joaquín presenció algo inquietante. Además, la crisis de la empresa siguió creciendo mientras Tasio aceptó la invitación de los De la Reina y Digna enfrentó a Irene por su silencio y Joaquín empezó a sospechar.

Manuela, por su parte, intentó evitar que Gaspar se fuera, pero su petición no surtió efecto. Posteriormente, Marta y Carmen celebraron el éxito de su propuesta, mientras Gema y Joaquín empezaron a atar cabos sobre don Pedro y Digna. Finalmente, Digna se derrumbó con Joaquín y le reveló una verdad imposible de ignorar.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad',Begoña, personaje de Natalia Sánchez, descubre, a través de Julia, los planes de María sobre la adopción. Joaquín, por su parte, le oculta la verdad a Luis mientras aumenta la tensión con Luz. Además, Irene empieza a sospechar que su hermano no está bien y Luz le dice algo inquietante. Entretanto, Gabriel cierra un acuerdo clave para la empresa.

Posteriormente, Claudia y Gema dejan atrás sus diferencias tras una decisión inesperada, mientras Joaquín toma partido y le revela a Gema lo que sabe sobre don Pedro. Paralelamente, Marta vuelve a escribir en su diario al pensar en Fina. Más tarde, don Pedro se niega a ceder el control y humilla a Joaquín y la cena de los De la Reina se tensa con la llegada de Tasio y Gabriel.