El descubrimiento de Rocío Suárez de Puga que marca un giro de 180º a 'Valle Salvaje'

Adriana, personaje de Rocío Súarez de Puga, por fin tiene en su poder la clave para salvar al amor de su vida. Este jueves 14 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', José Luis amenazó a Rafael, advirtiéndole de que se atuviera a las consecuencias por lo que había hecho a su familia. Lo descubierto marcó un punto de inflexión en todo lo conocido. La tensión entre ambos alcanzó niveles insoportables, y el enfrentamiento pareció estar a un paso de estallar en algo más grave.

Por otro lado, Atanasio se lo jugó todo buscando las pruebas sobre quién era el legítimo dueño de 'Valle Salvaje'. Pero en el Valle no todo fueron dramas y Alejo tuvo una sorpresa inesperada para Luisa.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula se queda desarmada al descubrir que Victoria y el duque están al tanto del idilio secreto entre Adriana y Rafael. Desconoce este último que su padre tiene decidido cuál será el brutal castigo por su afrenta. La tensión crece, y la sombra de la venganza se cierne sobre el joven.

Sin embargo, Adriana, personaje de Rocío Súarez de Puga, por fin tiene en su poder la clave para salvar al amor de su vida. Una información tan valiosa como peligrosa, capaz de cambiar el destino de ambos, si es que logra emplearla antes de que sea demasiado tarde.