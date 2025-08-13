Es revela la reacció de Kiko Jiménez després de conèixer-se la infidelitat de Sofía Suescun
Kiko Jiménez estaria en xoc després de l'exclusiva sobre la suposada infidelitat de Sofía Suescun
Gir inesperat en la relació entre Sofía Suescun i Kiko Jiménez. Una revista ha assegurat que la jove podria haver mantingut trobades secretes amb l'influenciador Juan Faro. Una informació que, segons apuntaven, hauria deixat la seva relació amb Kiko Jiménez al límit de la ruptura.
"Soc l'única persona que aconsegueix parlar amb Kiko i que conec la primera reacció de Kiko perquè soc jo qui li dona la notícia d'aquesta publicació. Kiko i Sofía estaven junts i soc jo qui li diu que demà surt aquesta informació a Lecturas. La reacció de Kiko a mi em crida molt l'atenció perquè Kiko es queda en xoc, no sap reaccionar", relatava aleshores Omar Suárez a 'Vamos a ver'.
Segons Omar Suárez, la desconcertació va ser absoluta: "Ell es queda en silenci, i em diu, com que hi ha hagut una infidelitat de Sofía? I li dic que sí, i que ell a més n'era coneixedor. I comença a dubtar i de sobte em diu que potser això és un muntatge del mateix Cristian, jo vaig veure que s'aferrava a això que no tenia gaire sentit. Després ell mateix comença a recapacitar, i em diu 'i jo soc consentidor, o sigui que la Sofía em posa les banyes i jo seguiré amb ella com un gilipolles'".
"Em sorprèn perquè sempre Kiko amb mi em respon absolutament a tot, a més amb energia i seguretat, i ahir es va quedar tan tan en xoc. A mi em fa la sensació de veritat que aquesta història ha pogut existir, que Kiko n'era coneixedor i potser ho han arreglat. I el xoc és que no esperava que sortís publicat, però és la meva sensació", afegia el col·laborador de 'Vamos a ver'.
Per la seva banda, Juan Faro, reaccionava entre rialles des de 'Vamos a ver': "Com vols que et contesti a això i t'ho expliqui?".
D'aquesta manera, Omar Suárez insistia que l'actitud de Kiko Jiménez va ser inusualment comedida. "El que em va sorprendre és que a mesura que li anava explicant tot ell es limita a dir que 'bé, a esperar a veure què és el que surt, a esperar a veure què diuen i què em trobo'. I això és el que més em sorprèn", explicava.
Adriana Dorronsoro, per la seva banda, recordava a 'Vamos a ver': "És veritat que Kiko altres vegades reacciona rient o contestant". La presentadora tancava amb un matís conciliador: "La reacció de Kiko és estranya, però pot ser que això hagi passat i hagin passat una crisi que a moltes parelles els passa i ja està".
