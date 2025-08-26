Quin ha estat el poble guanyador de l'El Grand Prix aquest 2025?
Les Cubes de la Sagra (Madrid) i Sant Sebastià de la Gomera (Canàries) es van enfrontar a la final d''El Grand Prix'
El concurs més estiuenc de TVE ja té nou campió. Després de vuit setmanes de competició, 'El Grand Prix' va celebrar aquest dilluns 25 d'agost la seva final a La 1, enfrontant Cubas de la Sagra (Madrid) i San Sebastián de La Gomera (Canàries). El format, que enguany va emetre la seva 17a temporada, va tornar a demostrar per què continua sent un dels programes més estimats de la televisió.
La nit va començar amb tota una declaració d'intencions de Ramon García, que va anunciar que la final comptaria "amb els millors jocs del programa". Sobre l'arena s'hi van enfrontar els equips groc i blau, liderats pels seus padrins, l'actriu Adriana Torrebejano i l'expilot Jorge Lorenzo. Des del principi es va percebre la igualtat, tant que la comentarista Ángela Fernández no va dubtar a qualificar l'encontre com "la final més extrema de 'El Grand Prix'".
Les proves clàssiques com la patata calenta, els troncs bojos o els superbolos van mantenir el públic en suspens, però la sort es va jugar, com mana la tradició, a El diccionari. En aquesta ronda definitiva, alcaldes, assessors i padrins havien de decidir si les paraules proposades estaven recollides per la Real Academia Española.
Cubas de la Sagra va aconseguir situar-se al davant a l'inici de l'últim joc, amb només dos punts d'avantatge, tot i que el marcador va donar diversos tombs fins al desenllaç. Va ser l'encert gomero amb la paraula Prónuba, "madrina de boda", el que va decantar la balança. Aquell instant va convertir San Sebastián de La Gomera en campió de 'El Grand Prix' 2025, amb 30.000 euros de premi i el trofeu que va lliurar l'alcalde de Cudillero, primer municipi guanyador del format el 1995, aleshores sota el títol 'Cuando calienta el sol'.
La celebració del poble canari va ser apoteòsica, i amb ella s'afegeix a la llista de vencedors recents, després d'Alfacar i Olvera. Ramon García, fidel al seu estil proper, es va reservar els últims minuts per agrair al públic i al seu equip habitual. "Família i tots els nens que ens seguiu, gràcies per acompanyar-nos cada estiu, ens veiem a la pròxima edició de 'El Grand Prix'!", va dir.
