L'èxit de Sonsoles Ónega que TVE ha de replicar a les seves tardes, lluny de la política
TVE s'ha d'allunyar de la política a les seves tardes per enganxar el públic més envellit de 'La Promesa'
La tarda s'ha convertit en el principal maldecap de La 1 en els últims mesos. Des de la caiguda d'‘El Cazador’, el fracàs de ‘La Família de la Tele’ i el recent fracàs de ‘La Pirámide’, la franja vespertina només genera problemes a la directiva de TVE. Cap format està aconseguint mantenir l'audiència de ‘La Promesa’ i la pròxima aposta, ‘Directo al grano’, no té millor aspecte.
Després de l'èxit de ‘Malas Lenguas’, TVE vol continuar apostant per la política de la mà d'aquest nou format produït per La Osa Producciones Audiovisuales i Mediapro. Un nou infotainment que se sumarà al mateix programa de Jesús Cintora, ‘Mañaneros 360’ i ‘La Hora de La 1’. És a dir, nou hores d'actualitat i política per a la graella de La 1, sense comptar els Telediarios.
No és que ‘Directo al grano’ hagi de ser un mal format, però TVE està destinada al fracàs mentre s'allunyi del públic de les telenovel·les. Una audiència que canvia a La 1 un cop acaba ‘Sueños de libertad’ a Antena 3 per gaudir de ‘Valle Salvaje’ i ‘La Promesa’. Tanmateix, després torna corrents a la cadena d'Atresmedia, per tant justament això és el que necessita La 1: replicar la fórmula de ‘Y ahora Sonsoles’.
I és que La 1 no necessita més política a les seves tardes, i en general a la seva graella. Ja s'ha vist que ‘Malas Lenguas’, especialment en el segon tram, no enganxa el públic de la primera cadena. També ho van deixar clar les audiències de ‘TardeAR’ quan Ana Rosa Quintana va intentar traslladar l'èxit del seu matinal a les tardes. Per tant, no sorprendrà si Marta Flich i Gonzalo Miró també fracassen amb el seu ‘Directo al grano’. Més enllà que no té sentit competir amb els mateixos continguts amb què Jesús Cintora triomfa a La 2, seria robar-li audiència.
La 1 necessita un magazín tranquil, amè, que acompanyi aquest públic més envellit que és el consumidor de la tarda i fa triomfar cada dia ‘La Promesa’. Un programa de testimonis, temes socials, consum, entrevistes, amb el seu temps també per al cor... En resum, el que fa Sonsoles Ónega i el que hauria d'haver estat ‘La Família de la Tele’.
Qui podria presentar aquest magazín? Una cara amable que agradi a aquest tipus de públic. És a dir, una presentadora a l'estil Toñi Moreno. Però també es podria apostar per cares actualment a la casa com Adela González, deixant ‘Mañaneros 360’ només per a Javier Ruiz, o Anne Igartiburu, conductora més que reconeguda a la nostra televisió.
A més, encara que costi, amb aquest tipus de formats sí que cal paciència. El públic gran és justament el més fidel a la nostra televisió, per tant cal temps per crear hàbit. No obstant això, La 1 compta amb ‘La Promesa’ com la seva arma més gran per aconseguir aquest arrossegament per a aquest target imprescindible per al lideratge.
