Desvetllen a 'Tardear' la veritat darrere de la relació entre Sofía Suescun i Juan Faro

Verónica Dulanto revela a 'Tardear' els detalls darrere de la relació entre Sofía Suescun i Juan Faro
'Tardear' va començar la setmana amb una bateria de revelacions que van capgirar la història sentimental de Sofía Suescun i Kiko Jiménez. Verónica Dulanto va assegurar disposar de dades inèdites sobre la relació que la jove va mantenir amb l'influencer Juan Faro i com aquell romanç va acabar impactant en la seva parella.
Segons va relatar Verónica Dulanto a 'Tardear', el vincle entre Sofía Suescun i Juan Faro va començar a les xarxes socials i va ser ella qui es va deixar portar per la il·lusió. "Ells es coneixen per xarxes socials, la Sofía comença a parlar amb Juan Faro, ella s'il·lusiona fins al punt de voler alguna cosa més amb ell. Juan no li promet res i la Sofía té parella", explicava la presentadora.
"No es tanca a conèixer-la, però seria important que la Sofía tanqués aquesta relació per poder iniciar-ne una altra amb ell. Tots dos es troben en moments vitals diferents, Juan no pot prometre una relació de llarga durada amb la Sofía i ella no fa aquest pas", afegia.
El mateix Juan Faro va sostenir en el seu moment que la realitat era encara més clara: ell havia blocat la Sofía Suescun. Verónica Dulanto va aportar més detalls sobre aquella decisió: "La relació continua i hi ha dos moments importants que fan que Juan Faro bloci la Sofía: una discussió per gelosia de la Sofía cap a Juan i l'altre motiu és perquè comença a sonar que això saltarà als mitjans.Tenen una discussió fortíssima entre tots dos i en Juan decideix blocar la Sofía".
Tanmateix, el que realment va deixar sense paraules l'audiència va ser el desenllaç: el mateix Juan Faro hauria estat qui es va encarregar de comunicar a Kiko Jiménez l'existència de la relació paral·lela. "En aquell moment, és en Juan Faro qui comunica a en Kiko, a través de missatges i proves, què està passant en aquesta relació entre tots dos", revelava.
"En Kiko no s'ho creu, això fa esclatar la relació pels aires en aquell moment.Hi ha uns dies molt complicats entre en Kiko i la Sofía, fins i tot ell abandona la llar familiar i el resultat és el que tenim a dia d'avui", concloïa la presentadora de 'Tardear'.
