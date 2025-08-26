Audiències: 'El Grand Prix' lidera amb màxim en la seva final davant de 'Renéixer'
'Pasapalabra' arrasa en audiències contra el fluix 'Agafa't a la cadira' a Telecinco
'El Grand Prix' s'acomiada de La 1 líder amb màxim d'audiència en marcar un 13,8% i 1.049.000 espectadors en la seva final. La pel·lícula "Bad boys for life" tampoc funciona en el prime time de Telecinco amb un escàs 6,6% i 376.000. La segona opció de la nit, per tant, és per a 'Renacer' amb un correcte 10,9% i 760.000.
A laSexta, la pel·lícula "Misión Panamà" no destaca en audiència amb un 4,1% i 279.000. 'Casper, el Último Padrino' es manté a Cuatro en un pobre 3,7% i tan sols 262.000 seguidors. No pot contra 'Cine Clásico', que marca un estupend 4,6% i 378.000 a La 2.
El previ de 'El Grand Prix' no destaca amb un 7,9% i 765.000 a La 1. 'First Dates' baixa en audiència en l'access prime time a un 8,9% i 850.000 des de Telecinco. La reposició de 'El Hormiguero' lidera amb un 10,8% i 1.037.000. Les reposicions de 'Viajeros Cuatro' pugen a un 6,3% i una mitjana de 605.000 espectadors.
'Pasapalabra' arrasa davant 'Agárrate al sillón'
La Vuelta marca un 9,9% i 805.000 en la sobretaula de La 1. 'Y ahora Sonsoles' es manté en un 10,5% i 749.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' no funciona amb un pobre 7,4% i 487.000 seguidors amb Cristina Lasvignes, mentre 'Tardear' segueix en un 8,3% i 665.000. 'Malas Lenguas' marca un 7% i 458.000 a La 1, sumant un 3,9% en la seva emissió en simulcast a La 2.
En la sobretaula, 'Sueños de libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un bon 14% i 1.194.000 teleespectadors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera en audiència amb un fantàstic 14,4% i 967.000. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera amb un estupend 11% i 801.000 fidels des de La 1.
'Agárrate al sillón' es manté a la tarda amb un fluix 7,3% i 544.000 a Telecinco. 'Pasapalabra' segueix arrasant en audiència amb un gran 20,2% juntament amb 1.470.000 teleespectadors a Antena 3: acaba per sobre del 25% de quota. Així mateix, 'Aquí la Tierra' es conforma amb un escàs 8,7% i 655.000 espectadors.
'La Hora de La 1' lidera amb un gran 17,6% i 278.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 13,5% i 407.000. 'Aruser@s' torna a laSexta amb un estupend 13,3% i 260.000 teleespectadors. 'La Mirada Crítica' (11,1% i 211.000) baixa en audiència, igual que 'Vamos a ver' (10,8% i 294.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' es manté en un 11,7% i 283.000 des d'Antena 3, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 24,1% i 1.705.000 teleespectadors.
Antena 3 és líder del dilluns en audiència
Antena 3 lidera en audiència en la jornada de dilluns 25 d'agost amb un estupend 13,5%. La 1 amb un 11,2% és segona, mentre que Telecinco es manté en la tercera posició amb un 7,8%. Per la seva banda, laSexta amb un 5,8% aconsegueix superar Cuatro, que tanca la llista amb un 4,7%.
Aquest dilluns, més de 23 milions d'espectadors van veure la seva emissió preferida, la qual cosa suposa el 49% total de la població. Hi va haver més de 2,2 hores de mitjana de consum per espectador.
