Ramón García de cabell canós a El Grand Prix i Bahar de cabell castany clar a Renacer apareixen en un muntatge de dues imatges costat a costat, tots dos amb expressions serioses.
Audiències: 'El Grand Prix' lidera amb màxim en la seva final davant de 'Renéixer'

per

Xavi Oller

'El Grand Prix' s'acomiada de La 1 líder amb màxim d'audiència en marcar un 13,8% i 1.049.000 espectadors en la seva final. La pel·lícula "Bad boys for life" tampoc funciona en el prime time de Telecinco amb un escàs 6,6% i 376.000. La segona opció de la nit, per tant, és per a 'Renacer' amb un correcte 10,9% i 760.000.

A laSexta,  la pel·lícula "Misión Panamà" no destaca en audiència amb un 4,1% i 279.000. 'Casper, el Último Padrino' es manté a Cuatro en un pobre 3,7% i tan sols 262.000 seguidors. No pot contra 'Cine Clásico', que marca un estupend 4,6% i 378.000 a La 2.

El previ de 'El Grand Prix' no destaca amb un 7,9% i 765.000 a La 1. 'First Dates' baixa en audiència en l'access prime time a un 8,9% i 850.000 des de Telecinco. La reposició de 'El Hormiguero' lidera amb un 10,8% i 1.037.000. Les reposicions de 'Viajeros Cuatro' pugen a un 6,3% i una mitjana de 605.000 espectadors.

'Pasapalabra' arrasa davant 'Agárrate al sillón'

Un presentador de televisió està assegut davant d'una pantalla blava amb el logotip d'un programa de concursos.
'Pasapalabra' continua líder sense rival des d'Antena 3 | Antena 3

La Vuelta marca un 9,9% i 805.000 en la sobretaula de La 1. 'Y ahora Sonsoles' es manté en un 10,5% i 749.000 espectadors a Antena 3. 'El Diario de Jorge' no funciona amb un pobre 7,4% i 487.000 seguidors amb Cristina Lasvignes, mentre 'Tardear' segueix en un 8,3% i 665.000. 'Malas Lenguas' marca un 7% i 458.000 a La 1, sumant un 3,9% en la seva emissió en simulcast a La 2.

En la sobretaula,  'Sueños de libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un bon 14% i 1.194.000 teleespectadors des d'Antena 3. Per la seva banda,  'La Promesa' lidera en audiència amb un fantàstic 14,4%  i 967.000. Just abans, 'Valle Salvaje' lidera amb un estupend 11% i 801.000 fidels des de La 1.

'Agárrate al sillón' es manté a la tarda amb un fluix 7,3% i 544.000 a Telecinco. 'Pasapalabra' segueix arrasant en audiència amb un gran 20,2% juntament amb 1.470.000 teleespectadors a Antena 3: acaba per sobre del 25% de quota. Així mateix, 'Aquí la Tierra' es conforma amb un escàs 8,7% i 655.000 espectadors.

Javier Ruiz amb vestit fosc i camisa clara parlant davant d'un fons arquitectònic a Mañaneros.
'Mañaneros' lidera a La 1 | RTVE

'La Hora de La 1' lidera amb un gran 17,6% i 278.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 13,5% i 407.000. 'Aruser@s' torna a laSexta amb un estupend 13,3% i 260.000 teleespectadors. 'La Mirada Crítica' (11,1% i 211.000) baixa en audiència, igual que 'Vamos a ver' (10,8% i 294.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' es manté en un 11,7% i 283.000 des d'Antena 3, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' també arrasa amb un 24,1% i 1.705.000 teleespectadors.

Antena 3 és líder del dilluns en audiència

Antena 3 lidera en audiència en la jornada de dilluns 25 d'agost amb un estupend 13,5%. La 1 amb un 11,2% és segona, mentre que Telecinco es manté en la tercera posició amb un 7,8%. Per la seva banda, laSexta amb un 5,8% aconsegueix superar Cuatro, que tanca la llista amb un 4,7%.

Aquest dilluns, més de 23 milions d'espectadors van veure la seva emissió preferida, la qual cosa suposa el 49% total de la població. Hi va haver més de 2,2 hores de mitjana de consum per espectador.

