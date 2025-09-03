Llista de col·laboradors d''El temps just', programa de Joaquín Prat a Telecinco
Joaquín Prat estarà acompanyat per María Ruiz i César Muñoz a 'El temps just' a Telecinco
Telecinco reforça la seva franja vespertina a partir del proper dilluns 8 de setembre (15:45h) amb l'estrena de 'El temps just'. És un espai conduït per Joaquín Prat que pretén unir informació, anàlisi i entreteniment sota una mateixa fórmula. El nou programa neix amb un objectiu clar: oferir a l'espectador un relat de l'actualitat des de diferents angles, amb la intenció de "donar un gir de 360º a l'actualitat".
La primera secció de 'El temps just' posarà el focus en els fets. Per això, Joaquín Prat comptarà amb la participació de María Ruiz, presentadora i advocada amb experiència en periodisme. Serà peça clau en la coordinació de tres taules diferenciades.
A la dedicada a la informació comptarà amb periodistes comAlfonso Egea, Esteban Urreiztieta, Borja Méndez, Irene Tabera, Alejandro Entrambasaguas i Gema Peñalosa s'encarregaran d'exposar la notícia amb rigor. A més, un equip de reporters format per Gemma Camacho, Cristina Rusiñol, Julio Uzal, Carlos Garayoa, Andrea Herrero, Pello Moriones i Gonzalo Ferreño. Ells recorreran el territori nacional per aportar l'última hora amb connexions en directe i testimonis exclusius.
El segon bloc de 'El temps just' donarà pas a la interpretació de les dades. Entre els col·laboradors fixos hi ha l'advocada Beatriz Uriarte, l'economista Eduardo Bolinches i la psiquiatra María Velasco, encarregats d'aportar context i claus de lectura per entendre l'abast de cada assumpte.
Posteriorment, s'obrirà l'espai per a l'opinió a 'El temps just'. Rodolfo Irago, María Jamardo i Susana Burgos confrontaran punts de vista en un format àgil de cara a cara, amb intervencions cronometrades sota el concepte de tenir "El temps just". La interacció amb el públic i amb els espectadors des de casa afegirà pluralitat al debat.
La darrera part del programa se centrarà en l'entreteniment i el món del cor. De la mà de Joaquín Prat i el periodista César Muñoz, un grup d'especialistes com Antonio Rossi, Leticia Requejo, Diego Reinares, Juan Luis Galiacho, Marina Bernal, María Eugenia Yagüe, Marta Bolonio i Susana Jurado repassarà l'actualitat social i les portades de les principals revistes. A més, es comptarà amb els directors de capçaleres com Lecturas (Luis Pliego), Semana (Jorge Borrajo) i Diez Minutos (Vicente Sánchez), que aportaran la seva anàlisi de les exclusives de la setmana.
El repàs es completarà amb el seguiment als realities de Mediaset España com 'Supervivientes', 'La isla de las tentaciones' i 'Gran Hermano', així com al talent 'Bailando con las estrellas'. Les valoracions arribaran de la mà de Arantxa del Sol, Kike Quintana, Gloria Camila Ortega, Marta López, Alexia Rivas, Miguel Frigenti, Belén Ro i Alejandra Prat, entre d'altres.
