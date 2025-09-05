Telecinco anuncia les novetats de 'Vamos a ver', amb una fitxatge com a col·laboradora
'Vamos a veure' inicia una nova etapa als migdies de Telecinco amb Patricia Pardo
El migdia de Telecinco comença el setembre amb un aire renovat. A partir de dilluns 8, 'Vamos a ver' torna a la graella, de dilluns a divendres, de 13.30 h a 15 h, amb una temporada que reforça la seva aposta per l'actualitat, la investigació i l'entreteniment. Al capdavant hi haurà Patricia Pardo, que assumeix la presentació amb l'experiència acumulada després de més d'una dècada en primera línia televisiva.
La nova etapa de 'Vamos a ver', produïda juntament amb Unicorn Content, incorpora seccions centrades en salut, sexualitat i fenòmens virals. La informació de carrer es recolzarà en un equip de reporters amb cares conegudes com Alejandro Requeijo, Luis Rendueles i Vanesa Lozano. A aquests s'hi afegiran perfils emergents com Sheila Hernández (@es.decirdiario, gairebé un milió de seguidors a Instagram) i Álvaro L. Pajares, de Wokeup News.
L'equip de col·laboradors de 'Vamos a ver' es reforça amb sis incorporacions de diferents àmbits professionals: l'advocada Carmen Carcelén, el psiquiatre forense i escriptor José Miguel Gaona, la psicòloga i divulgadora Rocío Ramos-Paúl, l'inspector del SUP José María Benito, el negociador i perfilador criminal Juan Manuel García López-Pincho i el politòleg i exmilitar Jasiel Paris.
'Vamos a ver' dedicat a la premsa rosa i els realities comptarà amb dues àrees fixes al plató. A aquest bloc s'hi suma Anita Williams, que compartirà taula amb un ampli equip de col·laboradors ja consolidats com Adriana Dorronsoro, Pepe del Real, Giovanna González, Sandra Aladro, Alessandro Lequio, Carmen Borrego, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, Omar Suárez, Kike Calleja, Antonio Montero, Alejandra Rubio i Cristina Tárrega. A més, María Ángel Alcázar aportarà l'última hora sobre la Casa Reial i Ricardo Reyes seguirà l'actualitat esportiva.
Com a gran novetat setmanal, 'Vamos a ver' dedicarà els divendres a parlar de sexe. La psicòloga i sexòloga Ana Lombardía liderarà aquesta secció amb la intenció d'abordar la temàtica “sense embuts ni tabús”.
