Acord històric: atresplayer arriba al catàleg de Disney+ amb els seus continguts
atresplayer incorpora alguns continguts seleccionats dins del catàleg de Disney+ a Espanya
atresplayer i Disney+ anuncien un acord històric de contingut al mercat espanyol. Un acord sense precedents entre el grup líder de televisió a Espanya i la plataforma global de streaming, que amplia les seves audiències i catàlegs. Es tracta d’un acord d’integració que permet a Disney+ oferir als seus clients més de 300 hores anuals de continguts d’atresplayer incloses a la subscripció.
"És un acord pioner perquè és la primera vegada que dues grans plataformes han arribat a un acord en què atresplayer s’integrarà dins la plataforma de Disney+ amb uns continguts seleccionats com si fossin de la plataforma", començava José Antonio Antón, director general d’Atresmedia, a la presentació.
A més, el directiu aportava més detalls: "És un acord de llarga durada, en què al llarg dels mesos s’aniran incorporant continguts. La primera estrena a arribar serà 'Mar afuera', que diumenge 14 s’estrenarà a la plataforma estàndard d’atresplayer i dins de Disney+. També 'La Voz', que s’estrenarà molt aviat, i la temporada estarà disponible entre els continguts d’atresplayer a Disney+".
"Ens ofereix una gran varietat de gèneres, d’entreteniment i ficció. Estem molt contents amb l’acord i els continguts que incorporarem", explicava Simon Amselem, Conseller Delegat de The Walt Disney Company Espanya i Portugal.
"Aquest acord és important per estar al capdavant de les noves tendències. A Atresmedia vam ser pioners amb atresplayer, que no s’ha replicat per ningú, i sempre hem intentat estar a l’avantguarda tant en el que es feia com en com es feia. Seguim innovant i estant al capdavant del que es fa al món", afegia José Antonio Antón.
"Dues empreses tan importants dins del sector audiovisual que tenim uns principis comuns ens han permès al llarg dels anys assolir diferents acords. Aquesta sensació d’innovació ens ha portat a acords previs, amb uns primers passos que ens han portat a col·laboracions més grans", explicava el directiu d’Atresmedia sobre aquest pacte pioner.
