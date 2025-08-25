L'enuig d'Ana Fernández que marca un punt d'inflexió a 'Sueños de Libertad'
Digna, personatge d'Ana Fernández a 'Sueños de Libertad', s'enfronta a Damián per les negligències en la seguretat
Digna, personatge d'Ana Fernández, s'enfronta a Damián per les negligències en la seguretat. Aquest dimarts 26 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la Marta va quedar destrossada després de llegir la carta que la Fina li havia deixat en marxar i va buscar desfogar-se amb el seu pare. En Gabriel va voler fer servir la seva influència perquè els operaris interposessin una demanda contra l'empresa. La crisi econòmica que afrontava l'empresa podia tenir conseqüències fatals.
L'Irene va reprendre la seva feina a la colònia, mentre la Manuela lamentava haver perdut en Gaspar. L'Irene va compartir amb la Cristina el motiu pel qual havia tornat. En Pelayo es va oferir a contractar un detectiu perquè investigués el parador de la Fina.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dimarts de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', la Marta revela a les noies el motiu de la marxa de la Fina, mentre en Pelayo assegura que ja ha contractat detectius per trobar la Fina. L'Irene comença a lligar caps sobre la desaparició d'en José i desafia en el senyor Pedro amb una prova que ho canvia tot. Tot, alhora que Digna, personatge d'Ana Fernández, s'enfronta a Damián per les negligències en la seguretat.
La por a la malaltia s'estén entre els treballadors i la Luz descobreix fins on arriba la desinformació a la fàbrica. D'altra banda, en Luis i en Joaquín defensen l'empresa, per decepció de la Luz. La proximitat entre en Luis i la Cristina continua creixent.
