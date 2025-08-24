Gerra d'aigua freda per a Marta Belmonte després d'una marxa a 'Sueños de Libertad'
La Marta, personatge de Marta Belmonte a 'Sueños de Libertad', està destrossada després de llegir la carta que la Fina li ha deixat en marxar
La Marta, personatge de Marta Belmonte, està destrossada després de llegir la carta que la Fina li ha deixat en marxar-se. Aquest dilluns 25 d’agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d’Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d’atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la María va progressar en la seva mobilitat, però no es va atrevir a explicar-ho a l’Andrés per por que la deixés de banda. En Joaquín va voler mantenir en secret els motius del tancament de saponificació, però la Luz no hi va estar d’acord. La Gema va compartir amb la María la seva felicitat per exercir la maternitat amb en Teo.
La Cristina va explicar la veritat a l’Ana sobre en José, i en Tasio va intentar esquivar els rumors que circulaven sobre malaltia laboral. La Cristina va descobrir una prova irrefutable que corroborava la versió de la història d’en Damián. La Fina no va ser capaç de explicar a la Marta el xantatge d’en Pelayo i va marxar de la colònia.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d’estrena. La ficció diària d’Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana de 1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d’espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dilluns de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', la Marta, personatge de Marta Belmonte, està destrossada després de llegir la carta que la Fina li ha deixat en marxar-se i busca desfogar-se amb el seu pare. En Gabriel vol fer servir la seva influència perquè els operaris interposin una demanda contra l’empresa. La crisi econòmica que afronta l’empresa pot tenir conseqüències fatals.
L’Irene reprèn la seva feina a la colònia, mentre la Manuela lamenta haver perdut en Gaspar. L’Irene comparteix amb la Cristina la raó per la qual ha tornat. En Pelayo s’ofereix a contractar un detectiu perquè investigui el parador de la Fina.
