La ràbia d'en Timur després de conèixer l'última decisió de la Bahar a 'Renéixer'
En el nou capítol de 'Renéixer', l'Evren s'assabenta que a la Bahar no la fa feliç casar-se amb ell
Antena 3 emet aquest dimarts 26 d’agost, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després de les reposicions d''El Hormiguero'. Adquirida ja a més de 50 països, la sèrie turca s’ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d’atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior, la Bahar va creure que el seu fill i ella havien de reconstruir la seva relació. Després de tot el que havien passat, va pensar que l’Aziz havia d’aprendre a valorar-la. D’aquesta manera, la Seren i l’Aziz es van endur els seus dos nadons a casa i tota la família es va reunir per rebre’ls.
L’Evren va demanar matrimoni a la Bahar a la porta de l’hospital i ella li va dir que "sí". Va estar molt emocionada, però la doctora Jennifer els va interrompre amb un nou cas i van haver de posar-se a treballar. Per la seva banda, en Timur va descobrir que la Bahar s’havia compromès.
'Renéixer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.
Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dimarts?
D’aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', la doctora Jennifer presenta el cas d’un nou pacient a en Timur i l’Evren perquè l’estudiïn junts. Han de decidir què fer durant l’operació, però tots dos tenen opinions totalment oposades. A més, la Seren està esgotada per tota la feina que li donen els dos nadons, així que la Bahar decideix portar-la a una obra on actua en Cem perquè es distregui.
Per la seva banda, en Timur està molt irascible perquè la Bahar es casarà amb l’Evren i ella comença a tenir dubtes. Està molt agobiada i necessita desfogar-se amb la seva amiga Çagla. L’Evren s’assabenta que a la Bahar no li fa feliç casar-se amb ell.
