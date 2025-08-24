La proposta que rep la Bahar fa un gir de 180º al seu futur a 'Renéixer'
En el nou capítol de 'Renéixer', l'Evren demana matrimoni a la Bahar a la porta de l'hospital
Antena 3 emet aquest dilluns 25 d’agost, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després de les reposicions de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s’ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior, l’operació de Bahar va resultar ser tot un èxit i la seva família va respirar alleujada. Evren va embogir en sentir com el pare del noi que va provocar l’accident parlava de Bahar i li va començar a pegar, posant en joc de nou la seva feina si el denunciaven. Bahar va voler viure amb el seu pare per conèixer-lo i descobrir com era, però Rengin s’hi va negar.
Aziz va anar a la UCI i es va disculpar amb la seva mare, que va continuar inconscient. Tugra tenia un deute molt gran i el prestador li va amenaçar amb blanquejar diners a l’hospital. Bahar finalment va obrir els ulls i els seus éssers estimats es van emocionar, tot i que Aziz no es va atrevir a visitar-la per si ella sentia rebuig en veure’l. Estava molt penedit per la queixa que havia escrit.
'Renéixer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.
Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dilluns?
D’aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer',Bahar creu que el seu fill i ella han de reconstruir la seva relació. Després de tot el que han passat pensa que Aziz ha d’aprendre a valorar-la. D’aquesta manera, Seren i Aziz s’enduen els seus dos nadons a casa i tota la família es reuneix per rebre’ls.
Evren demana matrimoni a Bahar a la porta de l’hospital i ella li diu que "sí". Està molt emocionada, però la doctora Jennifer els interromp amb un nou cas i han de posar-se a treballar. Per la seva banda, Timur descobreix que Bahar s’ha compromès.
