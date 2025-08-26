El enfado de Timur tras conocer la última decisión de Bahar en 'Renacer'

Antena 3 emite este martes 26 de agosto, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de las reposiciones de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Bahar creyó que su hijo y ella debían reconstruir su relación. Después de todo lo que habían pasado, pensó que Aziz tenía que aprender a valorarla. De este modo, Seren y Aziz se llevaron a sus dos bebés a casa y toda la familia se juntó para recibirlos.

Evren pidió matrimonio a Bahar en la puerta del hospital y ella le dijo que "sí". Estuvo muy emocionada, pero la doctora Jennifer los interrumpió con un nuevo caso y tuvieron que ponerse a trabajar. Por su parte, Timur descubrió que Bahar se había comprometido.

| Atresmedia

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del martes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', la doctora Jennifer presenta el caso de un nuevo paciente a Timur y Evren para que lo estudien juntos. Deben decidir qué hacer durante la operación, pero ambos tienen opiniones totalmente opuestas. Además, Seren está agotada por todo el trabajo que le están dando los dos bebés, así que Bahar decide llevarla a una obra donde actúa Cem para que se despeje.

Por su parte, Timur está muy irascible porque Bahar va a casarse con Evren y ella comienza a tener dudas. Está muy agobiada y necesita desahogarse con su amiga Çagla. Evren se entera de que a Bahar no le hace feliz casarse con él.