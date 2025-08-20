La decisió de Bahar que marca un abans i un després per sempre a 'Renéixer'
La Bahar ha decidit no aguantar més i marcar distància amb la seva família a 'Renéixer'
L'últim capítol de 'Renéixer' va deixar l'audiència amb el cor encongit. Abans de fer el pas de parlar amb l'Uras, la Bahar va decidir demanar hora amb el seu psiquiatre, en Tolga. Sentia la necessitat d'alliberar tot el que portava carregant des de feia anys.
"La meva vida sempre ha estat un cercle viciós, doctor. El meu pare em menystenia i em feia sentir incompetent. En Timur va fer el mateix i jo no vaig poder fer res contra ells", va confessar entre llàgrimes la Bahar a 'Renéixer'
En Tolga li va recordar el contrast amb la relació que havia tingut amb el seu fill. "L'ha criat amb força i compassió i sempre ha estat al seu costat. Potser el problema és que ara ha viscut la seva primera crisi vital sense tenir-la com a suport, sinó com a rival", va assenyalar el metge. El psiquiatre la va animar a transformar aquell patiment en aprenentatge, però la Bahar va reconèixer que la seva conclusió havia estat amarga: si mostrava fortalesa, no la volien. Tot i això, en Tolga li va recordar que l'Uras sí que l'estima, mai no ha intentat prendre-li el poder, i que necessita reconèixer confiança en si mateixa.
Amb aquestes paraules al cap, la Bahar es va armar de valor i va afrontar un dels moments més difícils de la seva vida: parlar cara a cara amb el seu fill. L'Uras, devastat, li va obrir el seu cor a 'Renéixer'. Va admetre que mai res li havia fet tant de mal com el que havia passat entre ells i va confessar sentir-se buit després d'anys complint amb el que els altres esperaven.
La Bahar no va poder contenir les llàgrimes i va recordar com havia viscut sempre per als altres: mare entregada, esposa exemplar, nora impecable. Va reconèixer que, en el fons, només es podia salvar a si mateixa i convertir-se en l'heroïna de la seva pròpia història a 'Renéixer'. Amb fermesa, va declarar que no hi havia dubtes sobre qui era: la doctora Bahar.
El clímax emocional va arribar quan l'Uras li va demanar perdó a 'Renéixer'. Ella el va abraçar, tot i que sense amagar la veritat: el perdó no n'hi havia prou, calia reconstruir el vincle des de zero. Mare i fill es van reconèixer, finalment, en un moment que marcarà un abans i un després: havia arribat l'hora de valorar-se de veritat.
Més notícies: