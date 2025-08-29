'Espejo Público' es reforça a Antena 3: aquests són els nous col·laboradors
'Espejo Público' fitxa col·laboradors i prepara noves seccions per al nou curs a Antena 3
El proper dilluns 1 de setembre, des de les 08:55h, Susanna Grisoo torna a posar-se al capdavant d'‘Espejo Público’ una temporada més a Antena 3. L'espai matinal aposta, de nou, per la informació, els continguts d'actualitat i l'entreteniment. El programa reforça la seva pluralitat amb noves seccions i col·laboradors.
Susanna Grisoo continua sent el fil conductor dels dos trams d'‘Espejo Público’. La presentadora continuarà acompanyada per Lorena García com a copresentadora en el tram informatiu, de 8:55h a 11:00h. Per la seva banda, Miquel Valls i Gemma López seran copresentadors a ‘Más Espejo’, la franja d'entreteniment d'11:00h a 13:30h.
Sota la direcció de Jorge Gallardo, el tram informatiu d'‘Espejo Público’ es reforça amb noves seccions i col·laboradors. Així, l'exdirigent de Cs Albert Rivera es posarà al capdavant de "El Observatorio con Rivera". Analitzarà al plató diversos temes d'actualitat política, internacional i econòmica relacionats amb Espanya i el món.
Amb "Una ventana al Mundo con… Josep Borrell", l'exalt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i president del CIDOB, desgranarà els grans temes d'actualitat internacional. A "Generación Calatayud", el jutge Emilio Calatayud analitzarà de manera puntual els problemes als quals s'enfronten els joves i la justícia al nostre país. I juntament amb ells, l'emprenedor i influencer José Elías continuarà col·laborant amb ‘Espejo Público’.
A més, ‘Espejo Público’ suma nous noms a la seva llista de col·laboradors, com els de l'advocada i activista Lorena Ruiz-Huerta o el periodista Juan Fernández-Miranda, adjunt al director d’‘El Confidencial’.
Aquestes incorporacions se sumen a les de col·laboradors com Francisco Marhuenda (director de ‘La Razón’), Joaquín Manso (director d’‘El Mundo’), Jesús Morales (director de ‘20 Minutos’), Cruz Sánchez de Lara (vicepresidenta d’‘El Español’), Chema Crespo (director de Relacions Institucionals de ‘Público’), Pilar Rodríguez Losantos (presidenta d’‘OKDiario’), Álvaro Nieto (director de ‘The Objective’), la senadora socialista Susana Díaz, la periodista Pilar Velasco, el regidor de Más Madrid a l'Ajuntament de Madrid Eduardo Rubiño, el diputat del PP Jaime de los Santos, l'activista Afra Blanco o el director d’‘El Independiente’ Casimiro García Abadillo, entre d'altres.
‘Más Espejo’ amplia col·laboradors i reforça els temes socials
El segon tram del programa, ‘Más Espejo’, dirigit per Alberto Díaz, manté la seva identitat basada en els continguts d'actualitat, entreteniment i cor i en les qüestions socials i la investigació. Per això, incorporarà nous noms a la seva taula d'actualitat com Samanta Villar, Félix Álvarez ‘Felisuco’ o José F. Peláez. S'uneixen a altres habituals com Rubén Amón, Ángel Antonio Herrera, Mariló Montero, Juan Soto Ivars, Rosa Belmonte, Ana Iris Simón, Carmen Ro, Iñako Díaz Guerra, les advocades Montse Suárez i Beatriz de Vicente o el comissari de Policia Serafín Giraldo.
A la taula de cor s'uneixen Cristóbal Soria i Juan Diego Madueño. Compartiran espai amb Isabel Rábago, Pilar Vidal, Alonso Caparrós, Lorena Vázquez, Raúl García ‘Aplausito’ i Sergio Pérez.
A més, la periodista Cruz Morcillo col·laborarà amb la seva especialitat, els successos, i es posaran en marxa noves seccions. La sexòloga Lorena Berdún liderarà una secció sobre sexe, mentre que Vanessa Pàmpano estarà al capdavant d'una altra dedicada a desapareguts anomenada "Se los tragó la tierra". Miguel Ángel Silva s'encarregarà de la secció ‘Más allá de la línea roja’.
Més notícies: