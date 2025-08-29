'Espejo Público' se refuerza en Antena 3: estos son los nuevos colaboradores

El próximo lunes 1 de septiembre, desde las 08:55h, Susanna Griso vuelve a ponerse al frente de 'Espejo Público' una temporada más en Antena 3. El espacio matinal apuesta, de nuevo, por la información, los contenidos de actualidad y el entretenimiento. El programa refuerza su pluralidad con nuevas secciones y colaboradores.

Susanna Griso sigue siendo el hilo conductor de los dos tramos de 'Espejo Público'. La presentadora continuará acompañada por Lorena García como copresentadora en el tramo informativo, de 8:55h a 11:00h. Por su parte, Miquel Valls y Gemma López serán copresentadores en 'Más Espejo', la franja de entretenimiento de 11:00h a 13:30h.

Bajo la dirección de Jorge Gallardo, el tramo informativo de 'Espejo Público' se refuerza con nuevas secciones y colaboradores. Así, el exdirigente de Cs Albert Rivera se pondrá al frente de "El Observatorio con Rivera". Analizará en el plató diversos temas de actualidad política, internacional y económica relacionadas con España y el Mundo.

| Antena 3

Con "Una ventana al Mundo con… Josep Borrell", el exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y presidente del CIDOB, desgranará los grandes temas de actualidad internacional. En "Generación Calatayud", el juez Emilio Calatayud analizará de forma puntual los problemas a los que se enfrentan los jóvenes y la Justicia en nuestro país. Y junto a ellos, el emprendedor e influencer José Elías seguirá colaborando con 'Espejo Público'.

Además, 'Espejo Público' suma nuevos nombres en su lista de colaboradores, como los de la abogada y activista Lorena Ruiz-Huerta o el periodista Juan Fernández-Miranda, adjunto al director de ‘El Confidencial’.

Estas incorporaciones se suman a las de colaboradores como Francisco Marhuenda (director de ‘La Razón’), Joaquín Manso (director de ‘El Mundo), Jesús Morales (director de ’20 Minutos’), Cruz Sánchez de Lara (vicepresidenta de ‘El Español’), Chema Crespo (director de Relaciones Institucionales de ‘Público’), Pilar Rodríguez Losantos (presidenta de ‘OKDiario’), Álvaro Nieto (director de ‘The Objective’), la senadora socialista Susana Díaz, la periodista Pilar Velasco, el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid Eduardo Rubiño, el diputado del PP Jaime de los Santos, la activista Afra Blanco o el director de ‘El Independiente' Casimiro García Abadillo, entre otros.

'Más Espejo' amplía colaboradores y refuerza los temas sociales

| Atresmedia

El segundo tramo del programa, 'Más Espejo', dirigido por Alberto Díaz, mantiene su identidad basada en los contenidos de actualidad, entretenimiento y corazón y en las cuestiones sociales y la investigación. Para ello, incorporará nuevos nombres en su mesa de actualidad como Samanta Villar, Félix Álvarez ‘Felisuco’ o José F. Peláez. Se unen a otros habituales como Rubén Amón, Ángel Antonio Herrera, Mariló Montero, Juan Soto Ivars, Rosa Belmonte, Ana Iris Simón, Carmen Ro, Iñako Díaz Guerra, las abogadas Montse Suárez y Beatriz de Vicente o el comisario de Policía Serafín Giraldo.

A la mesa de corazón se unen Cristóbal Soria y Juan Diego Madueño. Compartirán espacio con Isabel Rábago, Pilar Vidal, Alonso Caparrós, Lorena Vázquez, Raúl García ‘Aplausito’ y Sergio Pérez.

Además, la periodista Cruz Morcillo colaborará con su especialidad, los Sucesos, y se pondrán en marcha nuevas secciones. La sexóloga Lorena Berdún liderará una sección sobre sexo, mientras que Vanessa Pámpano estará al frente de otra dedicada a desaparecidos denominada "Se los tragó la tierra". Miguel Ángel Silva se encargará de la sección ‘Más allá de la línea roja’.