Lydia Lozano torna per sorpresa a Telecinco com a col·laboradora de 'De Divendres'
Lydia Lozano prepara el seu retorn a Telecinco com a col·laboradora a la nova temporada
Lydia Lozano ja té un nou projecte per tornar a la cadena que va ser casa seva durant dues dècades. Després de dos anys allunyada de l'univers Mediaset, la col·laboradora tornarà a Telecinco per la porta gran. Ho fa just quan s'ha anunciat el retorn de la resta de col·laboradors a Ten amb 'No somos nadie'.
I és que Lydia Lozano, juntament amb Chelo García-Cortés, són les dues grans absències de 'No somos nadie'. Des que es va saber la seva baixa, han estat molts els rumors que apuntaven a un possible retorn d'ambdues a Telecinco. Uns rumors que ara es confirmen amb la tornada de Lydia Lozano com a col·laboradora estrella de 'De Viernes'.
Segons ha publicat en exclusiva Informalia, Lydia Lozano s'incorpora a l'elenc de col·laboradors de la nova temporada de 'De Viernes', que tornarà el proper 5 de setembre. A més, la tertuliana també estaria negociant la seva participació en més programes de la cadena. En especial, en el nou programa de Joaquín Prat per a les tardes, titulat 'El tiempo justo', l'estrena del qual està prevista per a les properes setmanes.
Per tant, Lydia Lozano segueix els passos de Terelu Campos, que va tornar a Telecinco de la mà de 'De Viernes', justament després del seu pas per 'Mañaneros' i 'D Corazón' a La 1. La periodista s'integrarà a l'equip de col·laboradors de 'De Viernes' integrat per la mateixa Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Montero, Antonio Rossi i Patricia Pérez. Es desconeix si hi haurà alguna baixa a l'elenc, tot i que els darrers mesos ja hi ha hagut diversos moviments de cadires entre Montero i Pérez.
D'aquesta manera, Lydia Lozano torna a Telecinco dos anys després del final de 'Sálvame' i després de ser vetada a Mediaset. Durant dues dècades havia participat com a col·laboradora a 'A tu lado', 'Salsa rosa', 'TNT', 'Hormigas blancas' o 'La Noria'. Així com multitud de debats de realities com 'Gran Hermano', 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones'.
Després de la seva sortida de Telecinco i la seva participació a 'Sálvese quien pueda' a Netflix, va fer el salt a TVE. Va aterrar com a col·laboradora de 'Mañaneros' i també va participar a 'Baila como puedas' com a concursant. A més, també va estar a 'Ni que fuéramos' des de els seus inicis fins al salt a la fallida 'La família de la tele'.
