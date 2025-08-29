Pepa Bueno s'estrena al Telediari de TVE amb una entrevista a Pedro Sánchez
Pepa Bueno entrevista Pedro Sánchez el proper dilluns 1 de setembre al Telenotícies
Els Telediaris de TVE enceten una nova etapa amb un convidat d'altura. El mateix dia del seu retorn als informatius de RTVE, la periodista Pepa Bueno entrevistarà el president del Govern, Pedro Sánchez. Serà al final de la segona edició del Telediario el proper dilluns 2 de setembre.
Pepa Bueno preguntarà al cap de l'Executiu sobre els principals assumptes de l'actualitat nacional i internacional en una de les entrevistes polítiques més esperades. Es farà al plató del Telediario a Torrespaña i es podrà seguir en directe a La 1, La 2, Canal 24 hores, RNE i RTVE Play
Recordem que, tretze anys després de presentar el Telediario per última vegada, Pepa Bueno torna als Serveis Informatius de RTVE. Presentarà i dirigirà el Telediario de les 9 h de la nit, una de les edicions més emblemàtiques dels seus informatius. Un repàs a l'actualitat nacional i internacional aportant pluralitat, anàlisi i context i donant veu també als seus protagonistes.
"És com tancar un cercle, tornar on vaig aprendre l'ofici i em vaig convertir en la periodista que soc. El món que coneixem està en un procés de canvi profund i poder explicar-ho amb la redacció dels Serveis Informatius de TVE és molt estimulant perquè treballes amb la seguretat de la solvència, el rigor i la innovació", va dir Pepa Bueno després del seu fitxatge.
Fa tan sols uns dies entrava a 'Malas Lenguas' per donar les seves primeres impressions: "Tinc moltes ganes de començar per descansar, perquè després ja serà fer un Telediario que tots sabem fer, però aquests dies són dies de preparatius molt intensos i per a mi de molta emoció. És el retrobament amb els companys i el retrobament amb una dinàmica de treball que m'encanta i que m'apassiona, la informació audiovisual, i que feia molts anys que no feia"
D'aquesta manera, dilluns 2 de setembre començarà la nova temporada dels Telediaris de TVE. Aquest dia també s'incorporarà Lorena Baeza al matinal juntament amb Álex Barreiro. Per la seva banda, Alejandra Herranz continuarà al capdavant del Telediario 1, tot i que ja ha reprès la seva feina després de les vacances. Finalment, dissabte 7 de setembre serà el torn de l'estrena del Telediario Fin de Setmana de la mà de Marc Sala i Lourdes Maldonado.
