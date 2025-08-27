'MasterChef Celebrity' s'estrena a TVE amb una nova promo
TVE ha llançat una nova promoció de la desena edició de 'MasterChef Celebrity'
L'estrena de la desena edició de 'MasterChef Celebrity' és a tocar.RTVE ha compartit una nova promo del talent culinari, escalfant motors per a un retorn que s'espera per a la primera quinzena de setembre. La nova temporada promet més espectacle, emoció i exigència a les cuines més famoses de la televisió.
"Tots sabem qui són. Ara descobrirem en què es converteixen. Sense dreceres, sense excuses, sense trucs, en una temporada com mai no has vist", diu la nova promo llançada per RTVE, en què es mostren les fotografies de tots els aspirants de 'MasterChef Celebrity'.
Recordem que els concursants són Mariló Montero, Juanjo Bona, José Manuel Parada, Charo Reina, Rosa Benito, Alejo Sauras, Soraya Arnelas, Valeria Ros, Necko Vidal, Masi Rodríguez, Mala Rodríguez, Valeria Vegas, Jorge Luengo, Miguel Torres, David Amor i Torito.Sota la supervisió dels ja veterans Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera i Jordi Cruz, aquests famosos hauran de superar desafiaments culinaris cada cop més durs.
Cal destacar que, com ja és tradició, 'MasterChef Celebrity' serà una de les apostes de TVE per al FesTVal de Vitòria. Els concursants desfilaran per la catifa vermella i previsiblement es revelarà la data d'estrena.
El rodatge va començar al maig i, com ja és tradició, inclourà entregues gravades en diferents punts de la geografia espanyola. Hi haurà visites de xefs convidats, reptes a l'aire lliure i alguna sorpresa en forma de retrobament amb antics concursants. La barreja de tensió, humor i superació torna a ser la recepta clau del programa, en què els participants intentaran demostrar que el seu talent va més enllà dels focus.
Recordem que la darrera edició de 'MasterChef Celebrity' va fer un 14,1% de quota i 881.000 teleespectadors al llarg de les seves dotze entregues en la nit de dilluns. El talent show, però, va aconseguir liderar la seva franja en nou de les seves onze emissions. Es tracta de la primera vegada que el format va baixar del milió d'espectadors, perdent gairebé 300.000 teleespectadors i gairebé dos punts de quota de pantalla respecte a la temporada anterior.
