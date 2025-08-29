Primeres imatges de Marta Flich i Gonzalo Miró al plató de 'Directe al gra'
Marta Flich i Gonzalo Miró presentaran 'Directe al gra' a la tarda de RTVE
Marta Flich i Gonzalo Miró ja es preparen al plató per al llançament de 'Directo al grano', el nou magazín de RTVE. Encara es desconeixen tots els detalls d'aquest format, però l'ens públic ha llançat les primeres imatges dels presentadors al plató. Marta Flich i Gonzalo Miró presentaran diàriament 'Directo al grano' amb un elenc de col·laboradors encara desconegut.
Recordem que 'Directo al grano' desplegarà una estructura flexible. A més de la taula d'anàlisi, en què participaran cada dia diversos analistes, també comptarà amb reportatges i amb un equip de reporters especialitzats.
Marta Flich arriba a l'ens públic després de la seva etapa a Mediaset de la mà de 'Todo es Mentira'. "Treballaré amb llibertat, transparència i rigor, tal com acostuma i demostra diàriament l'actual RTVE", ha assegurat recentment en una entrevista. "Estic encantada de desenvolupar la meva feina en una televisió que ha demostrat que es pot fer servei públic i ser competitiva. Intentaré estar a l'alçada dels seus grans professionals i dels seus tants espectadors", ha subratllat, en referència a l'impuls que RTVE ha mostrat durant la darrera temporada.
"Afronto amb molta il·lusió aquest projecte al costat d'una gran professional que admiro pel seu estil desenfadat i proper", va dir Gonzalo Miró després de confirmar-se el seu fitxatge per RTVE. "Buscarem analitzar l'actualitat i apropar-la als espectadors d'una manera clara, directa i entretinguda, sense manipulacions ni voltes", afegeix.
Pel que fa a la seva franja d'emissió, serà a la tarda, tot i que encara és una incògnita la cadena. Tot apunta que serà La 1, encara que la idea inicial era ser relleu de 'Malas Lenguas' a la sobretaula, que actualment està marcant bones audiències. Tanmateix, els detalls es començaran a revelar aviat, ja que el proper dimecres 3 de setembre es viurà la presentació de 'Directo al grano' al FesTVal de Vitòria.
Més notícies: