Se filtra una importante novedad de 'Saber y Ganar' antes de su regreso a La 2

Próximamente, 'Saber y ganar' estrenará curso en La 2 y lo hará con un invitado muy especial: Óscar Díaz, el último concursante en conquistar el bote de 'Pasapalabra'. Su presencia marcará el inicio de una etapa renovada para el veterano concurso que presenta Jordi Hurtado. El regreso llega tras el primer parón veraniego de la historia, un tiempo en el que 'Saber y Ganar' ha aprovechado para actualizar su imagen.

El mítico plató de San Cugat se ha transformado en un espacio más moderno y tecnológico, listo para recibir a los espectadores después de dos meses de reposiciones. No obstante, aún no se ha visto este nuevo plató, teniendo en cuenta que TVE no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el regreso de 'Saber y Ganar'.

Pero la nueva temporada de 'Saber y Ganar' no se define solo por el cambio estético. También estará marcada por un relevo histórico, ya que Jordi Hurtado dejará su puesto en la edición del fin de semana a Rodrigo Vázquez. De esta manera, el hasta ahora presentador de 'El cazador' asumirá la conducción de los programas de sábado y domingo, consolidando su vínculo con TVE.

Como gran aliciente del estreno, 'Saber y Ganar' ha decidido reunir a seis concursantes legendarios de su historia. Junto a Óscar Díaz volverán a las pantallas también David Díaz, Jero Hernández, Victoria Folgueira, Víctor Castro y Manolo Romero, todos ellos referentes para los seguidores del formato. La incógnita ahora es saber si esta reunión se quedará en una aparición puntual para celebrar la puesta en marcha de la temporada o si alguno de estos nombres podría reincorporarse al programa con mayor continuidad.

Creado por Sergi Schaaff y dirigido actualmente por Abigail Schaaf en su versión diaria y por Anais Schaaff en su versión de fin semana, 'Saber y Ganar' se emite de lunes a domingo en la sobremesa de La 2. Pilar Vázquez es la copresentadora y Elisenda Roca, la voz en off del concurso.