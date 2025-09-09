Gerra d'aigua freda per a Arturo Sancho després d'una última imposició a 'La Promesa'
Manuel, personatge d'Arturo Sancho, rep un dur ultimàtum d'Alonso. Aquest dimarts 9 de setembre a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Adriano va témer les possibles represàlies que el baró de Valladares pogués prendre després de la confessió de Catalina. Leocadia, inquieta per la manca de notícies d'Ángela, va pressionar el capità perquè complís la seva paraula. Curro va estar disposat a denunciar-lo davant el sergent Burdina perquè iniciés una investigació entorn de Lorenzo.
Després d'escoltar el relat del que va passar en el passat amb el seu pare i el marit de Candela, Toño es va reconciliar definitivament amb Simona. Santos va aprofitar la mínima ocasió per humiliar Ricardo amb el vistiplau de Cristóbal. A més, Petra va patir un contratemps als jardins del palau que va agreujar la seva relació amb Cristóbal.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dimecres de 'La Promesa'?
En el nou capítol de 'La Promesa', la revolta contra el marquès d'Aguinaga sacseja el palau. A més, Ángela reapareix després de dies de segrest totalment desorientada i en un estat general de debilitat. La seva mare, Leocadia, descarrega la seva ràbia contra Lorenzo, responsable del fals segrest. Simona celebra amb Enora la seva reconciliació amb Toño; i Vera, tot i l'alegria per ella, se sent afligida per no poder aconseguir el mateix amb la seva família.
Petra exigeix a Cristóbal represàlies després de l'accident que va tenir als jardins i Ricardo es rebel·la contra l'abús de poder de Cristóbal, qui li recorda, cínicament, que sempre pot marxar quan vulgui. Manuel, Enora i Toño s'embarquen amb il·lusió en el seu nou projecte, desmarcant-se del passat. Però Manuel, personatge d'Arturo Sancho, rep un dur ultimàtum d'Alonso: ha de retractar-se amb Leocadia i honorar el seu compromís amb la seva empresa.
